Ａぇ！ｇｒｏｕｐが、出演するソフトキャンディ「ぷっちょ」の新ＴＶＣＭ「色々サウンドロゴ」篇と「お探しぷっちょ」篇が７日から全国で放送されることが２日、分かった。

今回は、テンポよくそろった動きや一体感のあるパフォーマンスを通して「ぷっちょ」が持つ楽しい世界観を表現。身近な空間を舞台に４人の動きが連続して展開されることで、見ているだけで気分が明るくなるような構成が印象的なＣＭに仕上がっている。息の合ったコミカルなかけ合いや、キレのあるダンスも注目ポイントとなる。

「色々サウンドロゴ」篇はメンバー４人が、それぞれ「ぷっちょ」になるよう１文字ずつロゴを持ち、立ち位置を決めていく様子が描かれる。並びを「ぷっちょ」にそろえようとするものの「ちょっぷ」になったり、「ぷちょっ」になったりと、思うように正しい順番にならず、自然と掛け合いや突っ込みが飛び交う。なかなか完成しない状況に、末澤誠也（３１）が「あかん！」、「もうええわ！」と感情をあらわにするシーンが印象的なＣＭとなっている。

「お探しぷっちょ」篇では、コンビニで「ぷっちょ」を探しているお客さまから「ぷっちょってどこですか？」と声をかけられる場面から始まる。コンビニ店員役の４人は、真顔で「こちらです」と声をそろえて応え、息の合った動きでダンスを披露する。

音楽が止まり、末澤が「ちなみに、スティックか袋どっち？」と質問し、お客さまが「スティック！」と答えたのを合図に再び音楽がスタート。ダンスを続けながら売り場まで移動し、音楽の終わりに合わせ「ぷっちょスティックストロングメガソーダ」を指さして提示。真顔のまま展開される案内とパフォーマンスのギャップが印象的なＣＭに仕上がっている。

正門良規（２９）は「ダンス合わせるの、めっちゃむずかったですよね」と振り返ると、メンバー一同も「むずいフリやったな〜」と同調。小島は「アイソレーションとか、ダンスの基礎が詰まっていて、意外と難しいダンスなんやと思いました」と語った。

新たなＣＭということで、今後グループとし挑戦したいことに小島健（２６）は「僕ら、バンドもやるグループですけど、まだデビューしてからバンドでテレビに出させていただいたことがないので、そういったことも今後、前面に押し出していきたいなと思っています」と見据えた。