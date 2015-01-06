嵐の二宮和也（42）と千鳥のノブ（46）が、日本テレビの新バラエティー「金曜ミステリークラブ！！！」（4月17日スタート、金曜後7・00）で初タッグを組む。世界のミステリアスな出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを基に真相を推理する。ノブがクラブの主宰者、二宮がクイズ解答者代表の役割を担う。2月で終了した「ニノさん」の後番組となる。

同番組は昨年11月にノブの司会で2時間特番が放送。平均個人視聴率は4・8％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）で一定の評価を得た。特番1回の放送でゴールデン帯でのレギュラー化が決まり、ノブは「徳川4万の兵に30人ぐらいでかかっていくイメージ」と笑う。ただ、この時は視聴者だった二宮が新たに参戦することになり、「大援軍がやってきました！8万の大軍が駆けつけてくれた気持ち」と心強さを表現。二宮も「勝手に距離が近い感じがしていて、初めてしっかりと共演できるのがとてもうれしい」と喜んだ。

二宮は俳優業に加え、今月13日に始まる嵐のラストツアーの準備や5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を中継するネットフリックスでのスペシャルサポーターなどで大忙し。ノブは「せめてこの番組の収録ではちょっとリラックスしながら楽しんでもらいたい」と気遣う。二宮も「嵐のことを凄く気にかけてくださっている」と感謝しており、ノブは「できるだけニノを映しますので、嵐ファンもぜひ楽しみに」とも呼びかけた。

ノブも多くの番組に出ずっぱりで、宣伝コメントの収録時にも会えなかった2人。売れっ子同士による強力タッグが金曜7時の激戦区に切り込んでいく。