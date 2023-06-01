二宮和也×ノブ（千鳥）が初タッグ！考察バラエティ『金曜ミステリークラブ!!!』放送決定「できるだけニノを映します」（ノブ）

二宮和也とノブ（千鳥）が初タッグを組む“考察バラエティ”『金曜ミステリークラブ!!!』が、日本テレビ系にて4月から放送スタートすることが決定した。

2025年放送されたスペシャル番組の好評を受け、装いもあらたにレギュラー番組化。

世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを観ながら、ミステリーの真相を推理。視聴者も、ニノをはじめ豪華出演者と一緒に謎を解きたくなる、全世代が楽しめる“新・考察バラエティ”が開幕する。

特番から引き続き出演するノブ（千鳥）がクラブの主宰を務め、さらに、あらたにクラブ会員代表として二宮和也の出演が決定。毎週登場する豪華なゲストとともに白熱の考察を繰り広げる。

■番組情報

日本テレビ系『金曜ミステリークラブ!!!』

4月17日（金）スタート予定

毎週金曜 19:00～19:56 ※関東 他

出演者：二宮和也、ノブ（千鳥）

