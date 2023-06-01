Aぇ! group『Runway』、2作連続＆通算2作目の1位 初週売上枚数は自己最高を記録【オリコンランキング】
4人組グループ・Aぇ! groupの2ndアルバム『Runway』が、3日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位に初登場。1stアルバム『D.N.A』（2025年3月3日付）に続く、2作連続・通算2作目の1位獲得となった。
【写真】カッコイイ…”Runway”に立つAぇ! group
初週売上は、『D.N.A』の初週売上24.7万枚を超える自己最高の32.1万枚。自身初の初週売上30万枚超えを記録した。
リード曲「Again」は、立ち止まりそうな瞬間に、もう一度前を向く勇気をくれる応援歌。澄み渡る空へ突き抜けていくような力強いボーカルと、胸を高鳴らせるブラスサウンドが重なり、Aぇ! groupが“今だからこそ”届けたい想いが、まっすぐに響いてくる楽曲となっている。
そのほか、中毒性のあるメロディのサブリード曲「Fashion Killa▲」（▲＝ハート）、寒い季節にぴったりなラブソング「Can’t Stop Lovin’」などが収録されている。
3月7日のAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）公演から全国8都市・全30公演にわたるアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』を開催予定。
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月9日付：集計期間：2026年2月23日〜3月1日＞
【写真】カッコイイ…”Runway”に立つAぇ! group
初週売上は、『D.N.A』の初週売上24.7万枚を超える自己最高の32.1万枚。自身初の初週売上30万枚超えを記録した。
リード曲「Again」は、立ち止まりそうな瞬間に、もう一度前を向く勇気をくれる応援歌。澄み渡る空へ突き抜けていくような力強いボーカルと、胸を高鳴らせるブラスサウンドが重なり、Aぇ! groupが“今だからこそ”届けたい想いが、まっすぐに響いてくる楽曲となっている。
3月7日のAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）公演から全国8都市・全30公演にわたるアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』を開催予定。
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月9日付：集計期間：2026年2月23日〜3月1日＞