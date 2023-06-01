二宮和也、放送終了『ニノさん』枠で新レギュラー番組 千鳥・ノブと初タッグ「長寿番組にしたい」【コメント全文】
嵐・二宮和也とお笑いコンビ・千鳥のノブが出演する日本テレビ系『金曜ミステリークラブ』（毎週金曜 後7：00〜後7：56）が、4月17日からレギュラー番組として放送されることが3日、発表された。2月20日をもって2013年から続いた約13年の歴史に幕を下ろした『ニノさん』の放送枠を再び二宮が担当することになる。
同番組は、昨年放送されたスペシャル番組の好評を受け、装いも新たにレギュラー番組としてスタートする。世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理。視聴者が、豪華出演者といっしょに謎を解きたくなるような全世代が楽しめる“新・考察バラエティー”となる。
特番から引き続き出演するノブがクラブの主宰を務め、新たにクラブ会員代表として二宮の出演が決定。ノブと二宮は、初タッグとなる。毎週登場する豪華なゲストとともに、白熱の考察を繰り広げる。
【コメント】
――レギュラー放送決定と聞いた際の感想は。
ノブ：特番を１回しか放送していないのに、激戦の金曜よる7時台に日テレが大英断、大勝負！逆に気持ちいいですね。徳川4万の兵に、30人ぐらいでかかっていくイメージでいましたら、ニノという大援軍がやってきました！「ノブ、30人で大丈夫か？」と思っていたところにまさかの8万の大軍が駆けつけてくれたような気持ちです。縮こまらず、楽しんでやっていけたらと思います。
二宮：ノブさんが特番で放送した番組に、一緒に出演！本当にすごくうれしかったですし、ノブさんとはそんなに共演経験の回数は多くなく、ましてや、こうして2人で毎週メインで本格共演というのは初めてですから、「新鮮にできるな」と思って番組に参加させていただきました。ノブさんもおっしゃるとおり、魅力的な番組が数ある中で、僕ら2人もそうですし、スタッフとも一丸となって、とにかく楽しいものを作っていきたいなと思っています。
――お互いにメッセージを。
ノブ：いや〜もうニノさんはもう、ドラマも映画もあり、さらに嵐のラストコンサートの準備で忙しすぎるので、せめてこの番組の収録ではちょっとリラックスしながら楽しんでもらいたいなと思いますね、本当に思っております。でもその一方で、「こんなにも会えないですか？」と。スケジュールが合わなすぎて、今日も1人ずつコメント撮影をしております、とにかく早くニノに会いたいです。
二宮：（ノブのコメントを受けて）「ノブ、お前だよ忙しいのは！頼むぜ！」ってことでしょうか。さっき「ニノが忙しい」みたいなことを言っていたみたいですが、そちらこそです！ノブとは世代も近く、見てきたものや聴いてきたものが結構一緒だと思っていて、さらに嵐のことをすごく気にかけてくださっていることをいつも感謝しています。勝手にですが、距離が近い感じがしていますので、今回こういう形で初めてしっかりと共演できるのがとてもうれしいです。
――最後に視聴者へ。
二宮：僕は特番を視聴者の1人として楽しませていただいて、このレギュラー化から参加させていただくので、見ている皆さんと一緒になって考察をしていきたいなというふうに思っていますし、謎の解き方もときに大胆に、ときに皆さんと同じ目線で、ワイワイしながらやっていきたいです。ぜひとも参加していただければと思います。よろしくお願いします。
ノブ：「金曜7時は金曜ミステリークラブ!!!」と言われるような長寿番組にしたいなと思っています。おもしろい謎ミステリー！見応たえたっぷりの再現VTR！さらにスタジオでの化学反応をお見せできたらと。お茶の間の皆さんも一緒に解けるような謎ばかりだと思いますので、ぜひ期待してください。そしてもう、できるだけニノを映しますので、嵐ファンもぜひ楽しみにしておいてください。お願いします！
