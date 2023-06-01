出川哲朗＆畑芽育、3回目のCM共演で至高の自分時間描く 畑は人生初の一人暮らしで一人鍋にハマる
芸人・出川哲朗と俳優・畑芽育が出演するブルボンの新テレビCM「最高の瞬間」篇が3月3日から放映される。1年ぶりとなる2人のCM共演は今回で3回目。CM放映に伴い、インタビューも公開された。
【動画】畑芽育が巨大クッションにダイブ！至高の自分時間で幸せそうな顔…！
「最高の瞬間」篇は出川篇と畑篇の2パターン。それぞれ自宅で過ごすようなひとときの中、プチシリーズを持って巨大クッションにダイブする、至高の自分時間が描かれている。待ちに待った自分時間へ気持ちが高ぶっている様子を、ハイスピード映像を活用して表現しているところが見どころだ。
出川篇は、バスローブ姿の出川が、プチシリーズが何種類も詰まった“”プチシリーズBOX”から「プチうす焼」を選び、テレビのリモコンを手に取ると、巨大なクッションに飛び込み満面の笑みで頬ずりする。そのまま横になって頬杖をつき、テレビを観ながら「プチうす焼」をひとくち。その後、少し離れたテーブルにある「プチうす焼」を取ろうとしたがクッションから転がり落ちたところで映像が終わる。
畑篇は、リビングでスマートフォンを片手に笑顔でスキップするシーンで始まる。畑は“”プチシリーズBOX”から「プチチョコチップ」を手に取り、自分の体ほどのサイズの巨大なクッションに飛び込んでいく。その後、スマートフォンを見ながらリラックスした様子で「プチチョコチップ」を食べる。
CMソングは7人組グループ・WEST.の「Me Time」に決定。バラエティー豊かな品ぞろえとカラフルなパッケージで長年愛されてきたプチシリーズと、個性あふれるカラフルな魅力で多くのファンを惹きつけているWEST.。異なる個性が集まることで、より大きな魅力を生み出しているという共通点から、今回の起用に至った。同楽曲はプチシリーズの世界観を表現したものになっている。
■撮影後インタビュー
Q1.撮影の感想をお聞かせください。
畑：今回はプチクマの耳をつけたりとか、キャラクターものではなく、だいぶリラックスしたジャージ姿での撮影だったので、本当にオフの私の様子をCMで表現できたのかなと思いました。出川さんとの絡みのシーンはなかったので少し寂しかったです。
Q2.今回で3回目のCM共演になります。初共演時に出川さんが畑さんに対して「大女優の匂いがする」とコメントされていましたが、畑さんの現在のご活躍についてどう思いますか？
出川：忘れもしませんね。初めて共演させてもらった時、監督が「じゃあ一回リハーサルしますか」って言ったら、芽育ちゃんが「あ、大丈夫です。本番いきましょう」って言ったんですね。正直僕も一回リハやりたいぐらいだったんだけど、 「本番いきましょう」っていう。これはもうまさに大女優になると。その時私確信しました。そしたら思った通り、ガンガンガンガン！ブルボンさんのCMの後からまたガンガンガンガン行って。 今や！皆さんご存知ですか？2006年の、2026年の、新ドラマ、あの〜大ブレイク女優、大ヒット予想女優、第1位ですよ。
畑：ヒット予測女優部門、1位になりました。私も耳に入ってきまして。女優として2026年ヒットするであろうという予測の1位を取らせていただきました。
出川：その1位ですよ。すみませんね、本人に説明させて。
畑：少し恥ずかしいです。だいぶ恥ずかしいですよ（笑）やっぱり1位っていうものは、いくつになってもうれしいものですね。若干のプレッシャーもありますけれど。
出川：とにかく1位になることは素晴らしいことだから。私も抱かれたくない男・嫌いな男ずっと1位だったんだから。
畑：不名誉じゃないですか!?！？（笑）
出川：いや不名誉じゃないんだよ。母ちゃんに「ごめんね、変なの1位になって」って言ったら母ちゃんが「なに言ってんだてっちゃん！どんなことだって日本1位になることは素晴らしいことなんだから、胸張りなさい」って言われて。それで今があるんですよ。だから芽育ちゃんも1位に選ばれたってことは、自信を持って胸張って頑張ってください。
畑：頑張ります。ありがたいお言葉です。
出川：女優としても頑張ってますけど、あとCMね。CMめちゃめちゃ出てるんで。家でCMに出てくるとちょっとジェラですよね。いやいやブルボンさんが最初だぞっていう気持ちがあるんで。正直そこに対してちょっとジェラがありますね。
畑：ありがたいことです。
Q3.本CMでは自宅での“自分時間”が描かれていますが、お二人の好きな“自分時間”の過ごし方はありますか？
出川：さっきスチール取らせてもらったんだけど、ソファみたいなとこで寝っ転がってテレビ見てるスチールだったんだけど、まさにその通りで。家で自分のバラエティーとスポーツニュースを観てるときが一番の幸せだから。
畑：ご自身が出られてるバラエティも観るんですか？
出川：もちろん全部チェックするし、他のバラエティーも大好きだから観るんで。そこでブルボンさんのお菓子を食べながら、コーラ飲みながら観るのが一番好き。これは1番幸せなひとときですよね。だからさっきのスチールは非常にやりやすかった。
畑：私は一人暮らしを始めて初めての冬が来て。実際なかなか時間がなかったりとか、あんまり料理に乗り気にならなかったりとかでどうしようかなと思っていたのですが、小さい一人用の土鍋を買って、材料を入れて一人用の鍋を作るのにハマってます。鍋って簡単ですね意外と。
出川：そうね。切るだけだからね。
畑：切って入れて煮詰めるだけで簡単にできますし。ただ今までは家族とつついてた鍋を1人でつつくようになって、ちょっと寂しい気持ちもあります。
出川：じゃあ一人暮らし本当に始めたばっかりなんだ。じゃあ寂しくなったら俺らはいつでも行ける。
畑：え？来てくれるんですか？（笑）
出川：そんなに爆笑するところ？そんなに爆笑するところじゃないでしょ！（笑）俺とかプチクマ君とかみんなで、ブルボンスタッフで行きますよ。そんなに寂しいんだったら。
畑：言いましたからね今。動画に残ってますから。
出川：でも一人鍋も自分でさ、入れたいもの入れられるし、よくない？
畑：やったりしますか？一人ご飯。
出川：一人ご飯ね。またこれ言うと奥さんに怒られるからね。一人鍋っていうか奥さんがいないときに作っててくれるの。家着いたら火をカチンとするだけだから。それで1人で食べることは全然ある。でも一人鍋は自分で量も調整できるしいいなと思ってるんだけど。
畑：好きなもの入れられてめちゃくちゃおすすめです。
出川：じゃあ料理もちゃんとやってるんだ。偉いね。ぶっちゃけ一人暮らしはどうなんですか？今までしたかったの？やっぱ憧れるでしょ。
畑：したかったんです。憧れました。でもやっぱり家族の温かみとか、家に帰って洗濯やご飯だったりとか掃除だったりとか、完璧に今までしてくれていた母の偉大さに気づかされました。
出川：わかんないでしょ？1人でやらないと。じゃあ洗濯とか掃除も全部自分でやってんの？
畑：…・・・たまにお母さん呼んで（笑）甘えちゃってるところはまだあるんですけど。
出川：いやいや、それがいいよリアルは。お母さんもたまに来てやってあげるのはうれしいだろうから。急にはできないから、まず鍋から始めて。ちょっとでいいと思うよ。
畑：優しい。ありがたい。助かります。
Q4.今回のCMテーマにちなんで、お二人にとっての「最高の瞬間」はどんな時ですか？
畑：姪っ子が1歳になってまだ赤ちゃんなのですが、母である私の姉のことが大好きで。母からなかなか離れないので、そういう時に抱っこすると結構嫌がられるんですね。でも100分の1ぐらいのペースで私の胸の中で寝てくれる時が最高。もう本当にありがたい。
出川：辛いね、100分の1は。普通5回に1回ぐらいでしょ。
畑：大拒絶されるんですよ、私。人見知りなのかなかなか受け入れてもらえず。やっぱりお母さん大好きなんですよね、まだ赤ちゃんだから。
出川：すごい。え、それはじゃあ、えっと、叔母さんってこと？
畑：そうです、私もう叔母さん。とっくに叔母さんです。
出川：もう叔母さんなの？早すぎるわ（笑）
畑：お年玉とかあげますから。
出川：もうあげてんだ。早いね。でもめっちゃかわいいでしょ。
畑：めっちゃかわいいです。私自身末っ子だから下がいなくて。だから姪っ子の存在にだいぶ癒されて最高だなと思っています。出川さんはどうですか？
出川：芸人いっぱいで泥だらけになったり、爆破とか。そういうロケやった後にみんなで一緒にお風呂に入る瞬間。これがね、やっぱり一番幸せな瞬間ですね。若手の子の背中流してあげたりとか。あとロウとかネバネバの粘着の取り方を若い子はみんなわかんないから、そういうのを教えてあげて。芸人はシャワーの数だけ仲良くなれるんで。
畑：絆が生まれますね。裸の付き合いですね。
出川：そうそう。最近体を張る番組がどんどん少なくなっちゃってるんでね。でもあの瞬間は大好きなのでまたやりたいですね。どうですか芽育ちゃんも、一緒に体張るとか。爆破モノとか。
畑：大丈夫です。
出川：あ、大丈夫ですってやらない方ね。きっぷがいいでしょ。はっきりしてるから。これが彼女のキャラクターですから（笑）リハやらないんだもんね。
畑：やめてくださいよ！（笑）
出川：普通こういう時「出川さんとやってみたいですね」とか言うんですけどね。さすがですよ。「やりません」って。このきっぷの良さが芽育ちゃんの良さだと思います。芽育ちゃんはドッキリかかったことある？
畑：ほぼないに等しいですね。
出川：良い情報ありがとうございます。
畑：やだ怖いな（笑）でもベタに壁から飛び出てくるやつとか、落とし穴に落ちてみるとか、そういうのは小さい頃からテレビで観てきたので、やってみたいなとはちょこっと思います。
出川：なるほどなるほど。
Q5.お二人がプチシリーズの新商品をプロデュースできるとしたら、何味を作りたいですか？
畑：欲張りなんですけど。例えば「プチあげ丸まろやかしょうゆ味」食べた後に「プチいちごラングドシャ」も食べたい。甘いしょっぱいで食べたい時あるじゃないですか。１つの袋に甘いしょっぱい甘いしょっぱい、交互に入れてくれないかなって思っちゃいますね。
出川：あーなるほど！あ、それすごいかも。
畑：2袋食べちゃうと「食べ過ぎちゃったかな」みたいなところがあるので、1袋に全部詰めてもらう。どうですか？
出川さん：1個ずつ交互にね。それはいいヒントかも。ただブルボンさん的に違う味が重なっちゃうと、味とか匂いが移っちゃったりがあってダメだったのかもね。芽育ちゃんの発言を聞いてブルボンさんが「そんなのとっくに考えてるわ」って言ってる可能性もあるからね（笑）でもその案は非常にいいと思う。だったら俺は「大プレゼントバージョン」みたいに、全部違う味とか。
畑：最高。それもいいですね。1袋に24種類入れちゃう。
出川：そうそう。で、味が書いてないんで。開けてみて1個ずつ上から食べて「次これなんだ」みたいなのはいいと思うね。本当に実現できるんだったら、売れる可能性めっちゃないですか？
畑：売れるんじゃないですか。どうですかブルボンさん？検討して欲しいですね。
出川：私個人的にはお願いしたいのはコーラ味。
畑：コーラ!?
出川：クッキーの中にコーラ味がある。
畑：え!?センスないかも（笑）
出川：（畑さんの発言に対して思わずのけぞり）ごめんなさいおなら出ちゃったけど（笑）
畑：やめてくださいよ（笑）
出川：それか明太マヨネーズ。明太マヨ。
畑：それはいいですね！食べたい。
出川：それかツナマヨ。この2つは絶対おいしいし絶対流行るから、狙い目じゃないかなと思いますね。
畑：いい案がだいぶ出たのではないでしょうか。
Q6.プチシリーズは今年で発売30周年を迎えますが、畑さんの理想の30歳の在り方、出川さんは今から約30年後、90歳の理想の在り方はありますか？
畑：一人暮らしのスキルを高めていって生活力をどんどん上げていくとか、毎食自炊ができるようになるとか。洗濯・掃除などの家事を、母に頼らずに完璧にこなせるようになっていれば十分じゃないかなと思います。
出川：本当にそれでいいの？レッドカーペットぐらい言っておいたほうがいいんじゃないの？
畑：いやいやそんな。…じゃあいいですか？レッドカーペット歩いて、大大大女優になって、出川さんが恐れおののくような存在になれたらいいなと思います。
出川：いや本当にそうなってほしい。芽育ちゃんがカンヌ国際映画祭に行って、俺がパパラッチそれを撮りに行く。それが夢ですよ。
畑：かっこいい！それができたら最高ですね。頑張ります。
出川：無視しないでよ！カンヌで会って芽育ちゃん撮らせてって言っても。
畑：（横を向いて無視するフリをする畑さん）
出川：いやいややめろ！ちゃんと撮らせてよ！（笑）それぐらいになってほしいの本当に。
畑：そうですね、立派な女優になれるように頑張ります。
出川：今から30年後だから、92歳ですよ！とにかく生きていたい！
畑：生きていたいっていうのは大事。
出川：たぶんリアルはあと8年ぐらいなのよ。多分体の調子とかいろいろ考えて。
畑：そんなこと言わないでください！
出川：あと8年後ぐらいだから、でもどうにか頑張って生きられたら最高ですね。
畑：長生きしてほしいですね。90歳越えても熱湯風呂とかやってくれますか？
出川：かわいそうなおじいちゃんに見られないで笑ってもらえたら、こんな幸せな人生ないよね。
畑：そうですよね。その時までずっとやっていてほしい。
