「くら寿司」、ギネス世界記録認定 回転レーンで商品を流している店舗数
回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司は、回転レーンで商品を流している国内外「604」の店舗数が世界No.1であるとして、ギネス世界記録に認定された。
【画像】レーン上を監視するAIカメラ
同社は、注文商品専用の「オーダーレーン」を採用しながら、「回転レーン」での商品提供も継続している。米国や台湾を含む全694店舗（2025年12月19日時点）にて回転レーンを活用して商品を提供していることから、「回転寿司 店舗数 世界No.1」として、ギネス世界記録に正式認定された。
授与式が3月2日、大阪・グローバル旗艦店なんばパークスサウスで行われた。同社取締役広報・IR本部長の岡本浩之氏は「この度、ギネス世界記録として認定いただきましたこと、大変嬉しく光栄に思います。日本発祥の回転寿司が世界に拡大し、人気を博している一方で、回転寿司の魅力の源泉である、回転レーンでのメニューの提供が減少しつつあることは、非常に残念であると考えています。くら寿司では今後も、回転レーンでの商品提供にこだわり、回転レーンの楽しさ、魅力をさらに高めていくことで、回転寿司を世界中に広め、未来へも繋げていきたいと思います。これからの回転寿司、そしてくら寿司にご期待ください」と呼びかけた。
