Aぇ! group、コンビニ店員姿でキレキレダンス “気が利く”小島健の行動告白「いいメンバーやな」
4人組グループ・Aぇ! groupが出演する、UHA味覚糖のソフトキャンディ「ぷっちょ」の新テレビCM「色々サウンドロゴ」篇と「お探しぷっちょ」篇が3日、公式ブランドサイトで公開された。7日より全国で放送される。
今回は、テンポよく揃った動きや一体感のあるパフォーマンスを通して、「ぷっちょ」が持つ楽しい世界観を表現。身近な空間を舞台に、4人の動きが連続して展開されることで、見ているだけで気分が明るくなるような構成が印象的なCMに仕上がっている。息の合ったコミカルな掛け合いや、キレのあるダンスにも注目だ。
なお、「お探しぷっちょ」篇では、末澤誠也の「ちなみに、スティックか袋どっち?」という質問に、客が「スティック！」と答えるバージョン、「袋！」と答えるバージョンの2パターンが制作された。
「色々サウンドロゴ」篇では「ぷっちょ」の文字がなかなか完成しない中でのやり取りをどう表現するか、がポイントとなり、複数パターンを撮影。慌ててしまうパターンや落ち込んでしまうパターンなどを収録。テイクを重ね、連携がかみ合わない状況を表現する中で、末澤の鋭いツッコミが入る演出も撮影された。
「お探しぷっちょ」篇では、Aぇ! group がコンビニ店員の衣装で登場。ダンスをしながら「ぷっちょ」を指さすシーンでは、指の動きをそろえるのに苦戦する場面もありつつ、テイクを重ねることで息の合ったダンスを披露している。また、客役の出演者と仲睦まじく雑談するシーンも見られ、撮影の合間に見せる和やかなやり取りなど、普段は見ることのできないAぇ! groupの自然な姿を見せた。
撮影を振り返ったインタビューでは、「お探しぷっちょ」篇のダンスについて「めっちゃむずかった」と、日頃からキレキレのダンスを披露しているメンバーから明かされた。さらに「ぷっちょ袋4種アソート」のおすすめ味では白桃派・ソーダ派に分かれ、ボケとツッコミが飛び交うAぇ! groupらしい掛け合いのほか、正門良規が体調を崩した際に、小島健が実家へお見舞いに行ったというエピソードも紹介されている。最後にはAぇ!group として今後挑戦したいことについても語った。
■Aぇ! groupインタビュー
――「お探しぷっちょ」篇のダンスで意識したことや注目してほしいポイントはありますか?
正門：ダンス合わせるの、めっちゃむずかったですよね。
一同 ：むずいフリやったな〜。
末澤：移動もあったしね。
小島：アイソレーションとか、ダンスの基礎が詰まっていて、意外と難しいダンスなんやと思いました。
――「ぷっちょ袋 4 種アソート」の中で、おすすめの味はありますか?
正門：俺、白桃。
末澤：俺もさっき白桃食べて、めっちゃおいしかったわ。
正門：アソートじゃないとなかなか白桃って出会えない味な気がして。
佐野晶哉：すみません、ソーダです。
一同 ：あーーーーー。
佐野：定番にソーダ行かせてください。
小島：メンバーカラーになっちゃうんですけど、小島パープルが。
末澤：いや違う、ナガノパープルや。ぷっちょさんが勝手にするわけないやん。（笑）
――メンバーのファインプレーに助けられたエピソードはありますか?
正門：一回体調崩したときに、俺の実家までけんちゃん（小島）がフルーツを届けに来てくれたんですよ。
小島：ありましたね。車で。
一同 ：えー!いいメンバー。
末澤：いいメンバーやな。
小島：いいメンバーやで。
末澤・佐野：俺らが体調崩したときも来てよ!
正門：気の利くリーダーです。
小島：気の利く…?
――これからA ぇ! group として新たに挑戦していきたいことはありますか?
小島：僕ら、バンドもやるグループなんですけど、まだデビューしてからバンドでテレビに出させていただいたことがないので、そういったことも今後、全面に押し出していきたいなと思っています。
