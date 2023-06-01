AKB48、通算54作目の1位 嵐と並び「シングル通算1位獲得作品数」歴代1位タイ【オリコンランキング】
AKB48の最新シングル「名残り桜」が、3日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で1位に初登場。2009年11月2日付での「RIVER」から54作連続、通算54作目のシングル1位を獲得した。
【動画】AKB48「名残り桜」MV
歴代1位の「シングル連続1位獲得作品数」記録を54作連続、同じく歴代1位の「シングル連続TOP10入り作品数」を65作連続に自己更新【※】したほか、歴代2位だった「シングル通算1位獲得作品数」記録では歴代1位タイ【※】で嵐と並んだ。
初週売上は、前作「Oh my pumpkin!」（2025年8月25日付：35.1万枚）を上回る44.7万枚。「シングル初週売上30万枚超え作品数」は通算52作目となる。
本作は、AKB48にとって、2011年2月発売の「桜の木になろう」以来、約15年ぶりとなる“桜ソング”を表題曲としたシングル。
伊藤百花（いとう・ももか）がセンターを務める表題曲のほか、OGの指原莉乃による作詞曲「初恋に似てる」、3代目総監督を務めた向井地美音の卒業ソング「向かい風」、昨年9月に放送された特別番組『秋元康 vs AI 秋元康 〜AKB48 新曲プロデュース対決〜』（日本テレビ系）から生まれた「思い出スクロール」や「セシル」などの楽曲が各形態に収録されている。
「セシル」には同番組に出演していたヒロミの発言をきっかけとして、妻でタレントの松本伊代が楽曲に参加している。
【※】AKB48が今作で更新した「歴代1位」記録
●「シングル連続1位獲得作品数」歴代1位を自己更新 1位：AKB48（54作）、2位：B’z（50作）、3位：嵐、DOMOTO（47作）
●「シングル通算1位獲得作品数」歴代1位タイに ※同順位は達成順 1位：嵐、AKB48（54作）、3位：B’z（50作）
●「シングル連続TOP10入り獲得作品数」歴代1位を自己更新 1位：AKB48（65作）、2位：THE ALFEE（59作）、3位：嵐（58作）
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月9日付：集計期間：2026年2月23日〜3月1日＞
