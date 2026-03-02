ガバッと着るだけ！【AMERICAN HOLIC】大人の即戦力♡「きれいめワンピ」

楽ちんもおしゃれ見えも、どちらも譲れない。それなら、ガバッと着るだけでサマになる “ワンピース” がおすすめ。【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】には、ふんわりシルエットが華やかなティアードデザインや、オンオフ着回せる2WAYタイプなど豊富にラインナップ。大人の即戦力となる「きれいめワンピ」を厳選したので、ぜひチェックしして。

立体感で差がつく、こなれニットワンピ

【AMERICAN HOLIC】「バイパチティアードニットワンピース」\4,040（税込・セール価格）※WEB限定アイテム

軽やかなニット生地を使用した、ロング丈のワンピース。やや高めの位置のティアード切り替えはのっぺり見えを回避しながら、スタイルアップも叶えてくれそうです。体のラインを拾いにくいのも嬉しいポイント。しかも、静電気を軽減する素材で機能面も◎ きれいめからカジュアルまで取り入れやすい、デイリーに頼れる1着です。

幅広いシーンに対応する洗練Vネックワンピ

【AMERICAN HOLIC】「イージーケアVネックワンピース」\2,245（税込・セール価格）※WEB限定アイテム

Vネック仕様で首元に抜け感を作り、全体をすっきりとした印象に見せてくれるノースリーブワンピース。ウエストに入ったタックが、自然な立体感を演出します。シャツやジャケットときれいめにまとめれば通勤に、ラフな小物合わせならカジュアルにも対応。シワになりにくい素材で、日常的に取り入れやすいのも魅力。インナーや羽織り次第で表情が変わる、汎用性の高い1着です。

レイヤードで幅が広がる、大人っぽキャミワンピ

【AMERICAN HOLIC】「サッカーキャミワンピース」\4,490（税込）

着回し力を重視するならキャミワンピが一押し。胸下切り替えから広がるフレアシルエットが、腰まわりのラインを自然にカバーしながら上品な印象に仕上げてくれます。背中のバックリボンデザインが、後ろ姿にさりげない甘さをプラス。シワになりにくいイージーケア仕様も嬉しいところ。インナーや小物次第で、通勤やお出かけ、ハレの日と幅広く着回せる1着です。

装いを格上げするジレワンピ

【AMERICAN HOLIC】「ジレワンピース」\4,990（税込）

すっきりとしたIラインシルエットが上品なこちらは、ジレとしてもワンピースとしても着用できる優秀アイテム。インナーにブラウスやシャツを合わせれば通勤向きに、カットソーならほどよく力の抜けた印象に。シワになりにくい素材感で、きちんとした雰囲気を長くキープしてくれます。

※すべての商品情報・画像はAMERICAN HOLIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子