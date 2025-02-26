嵐の二宮和也（４２）と、千鳥のノブ（４６）が、４月１７日スタートの日本テレビ系バラエティー「金曜ミステリークラブ！！！」（金曜・後７時）で本格初共演することが２日、分かった。二宮は同枠で放送されていた冠番組「ニノさん」が２月２０日をもって終了していたが、再び金曜の夜を盛り上げることになる。

昨年１１月に、ノブがＭＣを務め好評を博した特番をレギュラー化。世界の不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理する“新・考察バラエティー”だ。

ノブは、特番のレギュラー化に「激戦の金曜夜７時台に日テレが大英断、大勝負！ 逆に気持ちいいですね」とにやり。二宮を迎え、金曜ゴールデン帯に乗り込むことには「徳川４万の兵に、３０人ぐらいでかかっていくイメージでいましたら、ニノという大援軍がやってきました！ まさかの８万の大軍が駆けつけてくれたような気持ち」と頼もしげに語る。

二宮は、ノブとのタッグに「本当にすごくうれしかったですし、ノブさんとは毎週メインで本格共演は初めて」と新鮮そうな表情。「一丸となって、とにかく楽しいものを作っていきたい」と気合十分だ。

二宮は、嵐としてラストツアー（今月１３日〜５月３１日）に奔走する中での新番組となる。ノブは「ニノさんは忙しすぎるので、せめてこの番組の収録はリラックスしながら楽しんでもらいたい」と気遣いも。二宮は「ノブとは世代も近く、嵐のことをすごく気にかけてくださっていることをいつも感謝しています」。

豪華ゲストと繰り広げる白熱の考察も見どころ。二宮は「謎の解き方も時に大胆に、時に皆さんと同じ目線で、ワイワイしながらやっていきたい」と意欲。ノブは「長寿番組にしたい。できるだけニノを映しますので、嵐ファンもぜひ楽しみにしておいてください」と呼びかけた。