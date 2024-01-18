米国、メキシコ、カナダの北中米３か国共催による史上最大規模のサッカーＷ杯開幕（現地時間６月１１日）まで３日で、あと１００日となった。スポーツ報知では、初の優勝を目標に掲げる日本代表の森保一監督（５７）、２００９年ＷＢＣで侍ジャパンを世界一に導いた原辰徳さん（６７、巨人軍前監督、オーナー付特別顧問）の特別対談が実現。前編では森保監督が前回２２年カタール大会（１６強）で感じた悔しさを糧に、今大会に向けたチーム強化策、マネジメントについて、原さんの経験談に熱心に耳を傾けながら、日本代表の進化を語り合った。（取材・構成＝岩原正幸、西村茂展）

２人の名将による対談は、日本代表が合宿で使用するＪＦＡ夢フィールド（千葉）のロッカールームで行われた。森保監督が原さんを出迎えると、お互い満面に笑みを浮かべ、再会を喜んだ。２人は４年以上前、食事の席で偶然出会ったという。「それから森保さんの運気もグッと開いてきたんだな」と両手を大きく広げるポーズを見せた原さん。小学５年まで野球少年で、巨人ファンの森保監督にとって、巨人軍の４番、監督を長年にわたり務めた原さんは憧れの存在だ。カタールＷ杯予選の序盤、苦しんでいた時期から、食事の席に招いてもらうなどし、親交が始まった両氏。世界一をテーマに熱い対談が始まった。

【世界一への思い】

原さん（以下原）「前回のＷ杯予選が、いきなり徳俵に足が掛かった感じの戦いで。粘って、粘って出場を決めて。それでベスト１６まで行って素晴らしい戦いでした」

森保監督（以下森）「（２２年）Ｗ杯が終わって原監督からメッセージをいただきました。『いい戦いをしたから、胸張って帰ってきてください』と。背筋がピンとなりました」

前回大会は決勝トーナメント（Ｔ）１回戦、クロアチア相手にＰＫ負け。指揮官の脳裏には前回の悔しい記憶が強く刻まれている。

森「自分たちのやれることは全てぶつけて、最後の最後で勝てたかもしれないというのがあった。選手の悔しがる表情から力の差があっての敗退ではなく、もっとやれたのにと。監督としてもう一つ連れて行ってあげたかった」

原「その後に、森保さんがまた代表監督にお願いされたというのが大きいことですよ。前回大会がすごく糧となって、今回のＷ杯は立ち位置が全然違う。昨年１０月の親善試合でブラジルに（３―２で）勝って、世界の門をたたいたという感じでしょうね。世界も『おいおい、日本』という感じでしょ」

今大会、森保ジャパンは前人未到の８強を大きく超える「優勝」の目標を掲げる。原さんの目にはどう映っているのか。

原「監督として、冷静に思われていることだと思います。この４年間、しっかりとチームをつくり、育て、理想とするものができたから公言できる。決して大風呂敷を広げるのではなく、監督というのは（そう語る）根拠はあります」

森「気持ちを全部読み取られている感じです。Ｗ杯で優勝できると思ってます。ただ本命で優勝できるか、というとまだまだ力をつけないと。何が起こるか分からないところまでは持っていける。厳しい戦いを覚悟し、ＰＫ戦を２つ３つ勝って（いけば）、我々には優勝のチャンスがある。つかみ取れるだけの力をつけてきたというのは選手とも共有できています」

原「やっぱり風景を描かないとね、それには近づけない」

【選手層の厚さと進化】

原「今年の日本代表は少なくとも２、３チーム分くらいは代表チーム（の先発）が選べるような力のあるタレントさんが増えましたね。４年前と比べ、攻撃、守備はどう変わりましたか？ 僕は両方良くなったと思っています」

森「おっしゃる通りです。攻撃陣は前回はわりと若手中心で、経験値が上がり、さらに相手の嫌がる、圧力のある攻撃を仕掛けられるようになりました。ブラジル戦でも見せてくれたように、前線からの守備は日本の良さ。守備ラインに関しては前回はベテランが支えてくれていて、世代交代をしています。原さんが言ってくださるように１チーム分だけでなく、２チーム、３チーム分くらいＷ杯の舞台で戦える選手たちが経験を積み、力を見せてくれています。けが人は多いですが、チームの厚みという意味では、ＤＦは２期目で経験を積み、戦力に厚みをもたらしてくれています」

原「ブラジル戦で先に２点取られて後半に３点取った。これもすごいこと」

森「過去の日本であれば、ブラジルは格上のチームで、もちろんリスペクトはすべきですが、同じ目線で戦えるという意味では、試合をひっくり返すことのできる選手のメンタリティーが、すごく頼もしいと思います」

原「（前十字じん帯断裂の）南野（拓実）君（のけが）が心配だね。彼がいいところで得点を挙げるんだよな」

森保ジャパンの中で最多得点（２６点）。核の選手を欠いた戦いを覚悟しなければならない。

森「彼のけがはチームにとっても痛いですが、アクシデントは必ず起こるもの。俺がやってやる、という選手が控えてくれているので、次に出てくる選手に期待してますし、一丸で勝っていくというチームづくりをしています。そのために第１期、２期でも、できるだけ選手層の幅を広げ、厚みを持たせて最後、最強最高のチームをつくっていこうと戦ってきました。総合力で乗り切りたい」

【チームマネジメント】

原監督は０９年ＷＢＣでスピードと犠牲心（チームプレー）をテーマに掲げ「スモールベースボール」の戦術で世界一に導いた。

原「世界を取るにはどういうものがこのチームに必要なのか、どういうことが誇れるかを考えた。パワーでは米国、キューバにはかなわないから。スモールベースボール、これは絶対に世界を取れるはずだとね」

イチロー外野手を中心に据えたチームという信念を貫きながらも、先発だったダルビッシュ有投手を抑えに回すなど柔軟にタクトを振るった。監督としての信念と柔軟性のバランスはどのように考えていたのか。

原「そういう臨機応援なところも必要にはなるけど、最初の根本的なものというのは迷ったり、比べたりするとダメな気がする。限られたメンバーで短期間でやる試合だから。サッカーＷ杯も１次リーグ以降は一発勝負ですもんね。そういう状況で監督が迷ったらダメですよ」

Ｗ杯に向け、選手選考は非常に悩む部分か。どのような軸を持って選びたいか。

森「これまで選手たちをたくさん見てきたので、その時のベストな選手を。基本的にはコンディションのいい選手を選ぶこと。けが人が何人かいるので、過去の実績からして、Ｗ杯の大会期間中にコンディションが戻ってくれば、世界トップレベルの力があると判断できる選手は招集したいと思います」

４大会連続でＷ杯出場の３９歳・長友佑都選手のような経験を持っているベテランの重要性を指揮官はどのように考えているのか。

森「まずプレーヤーとして勝負の肝になるところが分かっています。ピッチ上で経験を発揮してくれるということ。世界の経験が豊富なベテランがいることで試合までの雰囲気づくり、大会期間中にチーム全体が重圧の中で生活することになるので、経験の浅い選手たちに心の持ち方を伝えてくれたりという意味ですごく重要になる。ただ、ベテラン、若手ではなく、それを含めて全て勝つために、その時の最高の日本代表の力を発揮するためにメンバーを選びたいと思います」

原「長友君っていうのはメンタルの強さというか、力、技術だけではないチーム全体を上げていくような、そういうムードメーカー的なね。そういうのも１つ入れたいなっていうところもあるよね」

森「はい。常にポジティブに挑んでいく姿勢を示してくれています」

原「長友君が入るかどかというのは非常に難しいところだよね。みんな注目しているから（笑）」

森「（それは）あると思います。でも、本人はすごく力を見せてくれています」

（後編につづく）

◆カタールＷ杯最終予選ＶＴＲ ６チームで争う最終予選は、２１年９月から２２年３月まで行われた。上位２チームが自動的にＷ杯出場権を獲得する中、Ｂ組の日本は３戦目の敵地・サウジアラビア戦で敗れて、早くも２敗目（１勝）を喫し３位と窮地に立たされた。だが、直後のホーム・オーストラリア戦を２―１で制すると、ここから連勝街道。第９戦の２２年３月２４日、敵地・オーストラリア戦で途中出場のＭＦ三笘薫が終了間際に代表初得点を含む２得点と活躍し、２―０で６連勝。最終的に、７勝１分け２敗の２位で７大会連続のＷ杯出場を決めた。

◆２００９年ＷＢＣのＶＴＲ 第１ラウンドは２勝１敗で突破。第２ラウンドから舞台を米国に移すと、初戦のキューバ戦は先発の松坂大輔が好投を見せて勝利。続く韓国には敗れたが、敗者復活ラウンドでは岩隈久志がキューバ打線を抑え、４強入りを決めた。１組１位で進んだ準決勝では米国を９―４で撃破。決勝はこの大会５度目の日韓戦になると、延長１０回にこの大会で不振だったイチローが値千金の２点適時打を記録。最後はダルビッシュ有が空振り三振で締め、連覇を果たした。ＭＶＰは３勝を挙げた松坂が選ばれた。

◆森保 一（もりやす・はじめ）１９６８年８月２３日生まれ、長崎市出身。５７歳。長崎日大高から８７年にマツダ（現・広島）入団。９２年に日本代表初選出。国際Ａマッチ３５試合１得点。９３年に「ドーハの悲劇」を経験。京都、広島、仙台を経て２００３年限りで引退。Ｊ１通算２９３試合１５得点。０５年からＵ―２０日本代表コーチ。１２年に広島監督に就任し、Ｊ１優勝３度。１７年１０月から東京五輪代表監督。１８年７月からＡ代表との兼任監督。２１年東京五輪４位。２２年カタールＷ杯１６強。２６年Ｗ杯まで続投。

◆原 辰徳（はら・たつのり）１９５８年７月２２日、福岡・大牟田市生まれ。６７歳。東海大相模、東海大を経て、８０年ドラフト１位で巨人入団。８１年に新人王、８３年は１０３打点で打点王とＭＶＰ。９５年に現役引退。通算１６９７試合、１６７５安打、３８２本塁打、１０９３打点、打率２割７分９厘。０２、０３年、０６〜１５年、１９〜２３年に巨人監督を務め、球団史上最多１２９１勝。０９年の第２回ＷＢＣで日本代表監督を務めて世界一。１８年に野球殿堂入り。右投右打。