ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式2日（NY時間13:13）（日本時間03:13）
ダウ平均 48956.76（-21.16 -0.04%）
ナスダック 22759.02（+90.81 +0.40%）
CME日経平均先物 57800（大証終比：-200 -0.35%）
欧州株式2日終値
英FT100 10780.11（-130.44 -1.20%）
独DAX 24638.00（-646.26 -2.56%）
仏CAC40 8394.32（-186.43 -2.17%）
米国債利回り
2年債 3.490（+0.115）
10年債 4.050（+0.112）
30年債 4.698（+0.088）
期待インフレ率 2.286（+0.029）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.712（+0.069）
英 国 4.374（+0.141）
カナダ 3.229（+0.102）
豪 州 4.633（-0.018）
日 本 2.076（-0.035）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝70.58（+3.56 +5.31%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5312.70（+64.80 +1.23%）
ビットコイン（ドル）
69091.94（+3413.84 +5.20%）
（円建・参考値）
1087万2308円（+537202 +5.20%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
