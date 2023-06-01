NY株式2日（NY時間13:13）（日本時間03:13）
ダウ平均　　　48956.76（-21.16　-0.04%）
ナスダック　　　22759.02（+90.81　+0.40%）
CME日経平均先物　57800（大証終比：-200　-0.35%）

欧州株式2日終値
英FT100　 10780.11（-130.44　-1.20%）
独DAX　 24638.00（-646.26　-2.56%）
仏CAC40　 8394.32（-186.43　-2.17%）

米国債利回り
2年債　 　3.490（+0.115）
10年債　 　4.050（+0.112）
30年債　 　4.698（+0.088）
期待インフレ率　 　2.286（+0.029）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.712（+0.069）
英　国　　4.374（+0.141）
カナダ　　3.229（+0.102）
豪　州　　4.633（-0.018）
日　本　　2.076（-0.035）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝70.58（+3.56　+5.31%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5312.70（+64.80　+1.23%）

ビットコイン（ドル）
69091.94（+3413.84　+5.20%）
（円建・参考値）
1087万2308円（+537202　+5.20%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ