¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡Û°æ¾åÂçÊå¡¡¹ë²÷£´£Ò¤Þ¤¯¤ê¤ÇÇòÀ±Ã¥¼è¡ª¼ê±þ¤¨È´·²¡Ö¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤³¤ì¤Ç¹Ô¤¯¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î¡Ö°¦ÃÎ¥Ð¥¹ÇÕÁèÃ¥¡¡£Á£Â£Ã¥Ä¥¢¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°æ¾åÂçÊå¡Ê£³£¹¡á²¬»³¡Ë¤Ï£±£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£¸¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥°¥ó¤È¿¤Ó¤ÆÆâÂ¦£³Äú¤ò¤Î¤ß¹þ¤ó¤À¡£¡Ö£²ÆüÌÜ£´£Ò¤Ç¥Á¥ë¥È£°¡¦£µÅÙ¤ò»î¤·¤¿¤±¤É¡¢¿¤Ó¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é£±£°£Ò¤Ç¤Ï¿¤Ó¤òÄü¤á¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¿¤Ó¤ë¡£ÆÃ·±¤Î»þ¤«¤éà¥¹¥ê¥Ã¥È¤Ç¸å¤í¤«¤é¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤Êá¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈËÜÍè¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¡£¡Ö£°¡¦£µÅÙ¤Ç¤â²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç£°¤Ë¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤È²ó¤é¤Ê¤¤¡£¿¤Ó¤¬¤Ä¤¤¤¿È¿ÌÌ¡¢½ÐÂ¤Ï°¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð°¤¤¡££±£Í¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡¢Æ»Ãæ¶¥¤ëÅ¸³«¤Ê¤éÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤³¤ì¤Ç¹Ô¤¯¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£µ¡¥Ñ¥ï¡¼¤ËÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡£