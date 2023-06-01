ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は６５ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式2日（NY時間12:34）（日本時間02:34）
ダウ平均 48912.27（-65.65 -0.13%）
ナスダック 22752.36（+84.15 +0.37%）
CME日経平均先物 57795（大証終比：-205 -0.35%）
欧州株式2日終値
英FT100 10780.11（-130.44 -1.20%）
独DAX 24638.00（-646.26 -2.56%）
仏CAC40 8394.32（-186.43 -2.17%）
米国債利回り
2年債 3.496（+0.121）
10年債 4.061（+0.124）
30年債 4.707（+0.096）
期待インフレ率 2.285（+0.028）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.712（+0.069）
英 国 4.374（+0.141）
カナダ 3.237（+0.110）
豪 州 4.633（-0.018）
日 本 2.076（-0.035）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝70.83（+3.81 +5.68%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5318.10（+70.20 +1.34%）
ビットコイン（ドル）
69332.50（+3654.40 +5.56%）
（円建・参考値）
1091万5015円（+575312 +5.56%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
