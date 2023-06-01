きょうの為替市場は中東情勢の悪化で原油相場が急騰する中、リスク回避のドル高が強まっている。ファンド勢がユーロドルの売りを活発に出している模様で１．１６ドル台に下落。１００日線が１．１７ドルちょうど付近に来ており顔合わせしている。その下には２００日線が１．１６７０ドル付近に来ている。



短期金融市場でＥＣＢの利下げ見通しが完全に後退している。当面は据え置きとの見方が有力視されてはいたものの、先週までの短期金融市場では年内に３０－５０％までの利下げの確率を織り込んでいた。



ストラテジストは、イラン情勢の悪化を受けて原油価格とドルが上昇する中、戦術的なユーロショートを推奨。「原油が現行水準、あるいはそれ以上に留まれば、交易条件の悪化となり、ここ１年眠っていた従来のドル相関が再び機能し始める」と指摘。また、「いまはウクライナ危機初期のプレーブックが再び持ち出され、為替や金利市場で活用される局面だ」とも述べている。下値目標は１．１５ドルまたは１．１４ドル、ストップは１．１８ドルに設定。原油価格がさらに上昇すれば、より大きな下落となる可能性もあるとしている。



EUR/USD 1.1696 EUR/JPY 184.15 EUR/GBP 0.8728



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

