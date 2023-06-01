アメリカのトランプ大統領はイランでの軍事作戦について、「4週間から5週間程度を見込んでいた」としたうえで、「それよりもはるかに長い期間、対応する能力がある」と表明しました。

アメリカ トランプ大統領

「私たちは常に、そして最初から作戦は4〜5週間だと見込んできた、ただ、我々はそれよりもはるかに長い期間対応する能力がある」

トランプ大統領は2日、イランでの軍事作戦についてこのように述べ、アメリカ軍は長期間の作戦にも対応できると強調しました。そのうえで「軍の指導部の排除に4週間かかると見ていたが、およそ1時間で済んだ。予定より大幅に前倒しだ」と成果を誇りました。

さらに、トランプ氏は今回の軍事作戦の目標について「明確だ」と強調。

▼イランのミサイル能力の破壊、▼海軍の壊滅に加え、▼イランに将来にわたって核兵器を保有させないこと、▼「ヒズボラ」や「ハマス」などの親イラン組織に武器供与や資金援助をできないようにすることの4点を挙げました。

イランへの攻撃開始後、トランプ大統領はSNSに2回、動画の声明を投稿していましたが、公の場で発言したのはこれが初めてです。