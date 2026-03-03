NY株式2日（NY時間11:10）（日本時間01:10）
ダウ平均　　　48935.54（-42.38　-0.09%）
ナスダック　　　22749.11（+80.90　+0.35%）
CME日経平均先物　57555（大証終比：-445　-0.78%）

欧州株式2日GMT16:10
英FT100　 10771.15（-139.40　-1.28%）
独DAX　 24638.00（-646.26　-2.56%）
仏CAC40　 8392.57（-188.18　-2.19%）

米国債利回り
2年債　 　3.485（+0.111）
10年債　 　4.046（+0.109）
30年債　 　4.694（+0.084）
期待インフレ率　 　2.283（+0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.712（+0.069）
英　国　　4.372（+0.139）
カナダ　　3.226（+0.099）
豪　州　　4.633（-0.018）
日　本　　2.076（-0.035）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝70.37（+3.35　+5.00%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5316.90（+69.00　+1.31%）

ビットコイン（ドル）
69853.94（+4175.84　+6.36%）
（円建・参考値）
1099万7804円（+657444　+6.36%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ