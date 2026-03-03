ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式2日（NY時間11:10）（日本時間01:10）
ダウ平均 48935.54（-42.38 -0.09%）
ナスダック 22749.11（+80.90 +0.35%）
CME日経平均先物 57555（大証終比：-445 -0.78%）
欧州株式2日GMT16:10
英FT100 10771.15（-139.40 -1.28%）
独DAX 24638.00（-646.26 -2.56%）
仏CAC40 8392.57（-188.18 -2.19%）
米国債利回り
2年債 3.485（+0.111）
10年債 4.046（+0.109）
30年債 4.694（+0.084）
期待インフレ率 2.283（+0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.712（+0.069）
英 国 4.372（+0.139）
カナダ 3.226（+0.099）
豪 州 4.633（-0.018）
日 本 2.076（-0.035）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝70.37（+3.35 +5.00%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5316.90（+69.00 +1.31%）
ビットコイン（ドル）
69853.94（+4175.84 +6.36%）
（円建・参考値）
1099万7804円（+657444 +6.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
