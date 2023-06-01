日経225先物：3日2時＝340円安、5万7660円
3日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比340円安の5万7660円と急落。日経平均株価の現物終値5万8057.24円に対しては397.24円安。出来高は1万4550枚となっている。
TOPIX先物期近は3846.5ポイントと前日比47.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は51.92ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57660 -340 14550
日経225mini 57665 -335 294562
TOPIX先物 3846.5 -47.5 25549
JPX日経400先物 34825 -405 2027
グロース指数先物 754 -12 2009
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
