　3日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比340円安の5万7660円と急落。日経平均株価の現物終値5万8057.24円に対しては397.24円安。出来高は1万4550枚となっている。

　TOPIX先物期近は3846.5ポイントと前日比47.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は51.92ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57660　　　　　-340　　　 14550
日経225mini 　　　　　　 57665　　　　　-335　　　294562
TOPIX先物 　　　　　　　3846.5　　　　 -47.5　　　 25549
JPX日経400先物　　　　　 34825　　　　　-405　　　　2027
グロース指数先物　　　　　 754　　　　　 -12　　　　2009
東証REIT指数先物　　売買不成立

