¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬£²ÆüÌë¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ÎÌ¾¤¬´§¤µ¤ì¤¿²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ö£Ó£Á£Î£Á£Å¡¡£Ô£Ï£Ë£Å£Î¡Ê¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥ó¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£
¡Ö£Ó£Á£Î£Á£Å¡¡£Ô£Ï£Ë£Å¤È¤¤¤¦²¾ÁÛÄÌ²ß¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¡¢°ìÄê¤Î¼è°ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¹â»Ô»á¤Ï¡ÖÌ¾Á°¤Î¤»¤¤¤«¡¢¿§¡¹¤Ê¸í²ò¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥È¡¼¥¯¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ä¤ÏÁ´¤¯Â¸¤¸¾å¤²¤Þ¤»¤ó¡×¤È´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡Ö£Ó£Á£Î£Á£Å¡¡£Ô£Ï£Ë£Å£Î¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀè·î£²£µÆü¡££±Ê¬´Ö³ÊÆ®µ»¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÏ¢Â³µ¯¶È²È¡¦¹Â¸ýÍ¦»ù»á¤¬Î¨¤¤¤ë¥¦¥§¥Ö£³¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¡Ö£Î£ï£Â£ï£ò£ä£å£ò¡¡£Ä£Á£Ï¡×¤¬¥ß¡¼¥à¥³¥¤¥ó¡Ê¡á¤¤¤ï¤æ¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ä¥â¥Î¤ò¥¸¥ç¡¼¥¯¤äÉ÷»É¤Î¥Í¥¿¤Ë¤·¤ÆÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿°Å¹æ»ñ»º¡Ë¤È¤·¤ÆÈ¯¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£°ÕµÁ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö£Ê£á£ð£á£î¡¡£é£ó¡¡£Â£á£ã£ë¡×´ØÏ¢¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¥È¡¼¥¯¥ó¤Ç¡¢À¯¼£»²²Ã¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¾¸å¤«¤é£Ø¤Ç¹â»Ô»á¤Î¸øÇ§¤òÌ¾¾è¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡Ú¸øÇ§¡Û¥Á¡¼¥à¥µ¥Ê¥¨¤¬ÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¡÷£Ô£á£ë£á£é£ã£è£é£Ë£ï£å£î£ë£á£é¡Ë¤¬£Î£ï£Â£ï£ò£ä£å£ò¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¹¤¯¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥Æ¥£¸¢¤Î¿¯³²¤ä»ñ¶â·èºÑË¡¤Î°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈëÃ¤·¤àÀ¼¤âÂ¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï¡Ö»ä¤Î»öÌ³½êÂ¦¤â¡¢Åö³º¥È¡¼¥¯¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²æ¡¹¤¬²¿¤é¤«¤Î¾µÇ§¤òÍ¿¤¨¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È´ØÏ¢À¤òÈÝÄê¤·¡Ö¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤¬¡¢¸íÇ§¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿½¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÈÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç£Ó£Á£Î£Á£Å¡¡£Ô£Ï£Ë£Å£Î¤Î²Á³Ê¤ÏµÞÍî¡£¹Â¸ý»á¤¬¤«¤Ä¤Æ£Î£ï£Â£ï£ò£ä£å£ò¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¥µ¥¤¥É¤È¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ËÀâÌÀ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£
¡¡¹Â¸ý»á¤Ï£³Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡£´Ø·¸¼Ô¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤¢¤È¡¢¤ª¤ì¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢¾Ü¤·¤¤¿Í¤¿¤Á»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¶µ¤¨¤Æ¡×¤ÈÅê¹Æ¡£À¯¼£¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Àà±ê¾åá¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£