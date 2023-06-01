アメリカ・イスラエルとイランの攻撃の応酬がとまりません。日本への影響はどこまで広がっているのか、取材しました。

■飛行機「欠航」旅行客ら困惑

成田空港で、2人組に話を聞きました。

ドーハ経由でイタリア旅行予定 大学生

「（カタールの）ドーハ経由でイタリア」

半年前から計画していたイタリア旅行のため、経由地のドーハへ向かおうとしていました。

ドーハ経由でイタリア旅行予定 大学生

「（空港に）来たら未定」

「欠航になっていないけど、どうなるかわからない」

しかし、飛行機が飛ぶのかわからない状況。待っているとツアー会社から電話が。

ドーハ経由でイタリア旅行予定 大学生

「3月5日まで全部キャンセルだって」

「帰るしかない」

「ショックすぎる…なんでいまって」

■海峡封鎖で…ガソリン高騰への不安の声

都内のガソリンスタンドでも…。

ガソリンスタンド利用者 50代女性

「（ガソリンは）使わざるを得ないので…（Q：価格上がったら気兼ねなく乗れない？）場所とか頻度を控えるかも」

ガソリンスタンド利用者 60代男性

「いつ解決するか保証もないし、それに対しては戦々恐々としてる」

聞かれたのは、ガソリン価格高騰への不安の声。

そのワケは、イランとオマーンの間にある「ホルムズ海峡」の事実上の封鎖です。

■ホルムズ海峡、通航する船がほとんどいなくなり…

ホルムズ海峡を通る船が受信した音声には、イラン側による通航禁止の警告が。

イラン革命防衛隊の音声 ※ホルムズ海峡周辺の船が受信

「全船舶に告ぐ。全船舶に告ぐ。こちらはイラン革命防衛隊海軍である。ただいまよりホルムズ海峡を通航することは一切禁止する」

ホルムズ海峡を行き来する船の位置情報を捉えた映像によると、アメリカとイスラエルがイランを攻撃する前は、多くの船が通過していましたが、日本時間の2日の朝時点では通航する船がほとんどいなくなっていることがわかります。

■ガソリン「値上がりの可能性」

日本は原油の9割以上を中東地域からの輸入に依存していて、その大半がホルムズ海峡を経由しているため、ガソリン価格の急騰も懸念がされます。

石油情報センターによると、来週発表されるレギュラーガソリンの全国平均価格は「場合によっては、今週の価格より2〜3円値上がりする可能性がある」といいます。

また、ニューヨーク原油市場も、原油先物価格が一時、前週末の終値と比べ約12％急騰するなど、すでに影響は出始めています。

（3月2日放送『news zero』より）