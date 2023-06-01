『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系）第9話が、3月2日に放送された。いずみ（朝加真由美）の機転によって、あと一歩のところで、一樹（安田顕）を取り逃がした天童（宮沢氷魚）。確実な証拠を手に入れようとする天童は、おもわぬ壁にぶつかる。紗春（桜井ユキ）からは、証拠探しに協力できないと断られる。編集長の山上（前川泰之）には、クレームが入ったため、取材をやめるように命じられた。

参考：桜井ユキ、『夫に間違いありません』の予測不能な脚本に感嘆 自身の“人見知り”に変化も 裏で手を回していたのは聖子（松下奈緒）だった。表向き、聖子は、紗春と天童が一緒にいるところを見て、店に来ないでほしいと紗春に言ったという説明だったが、実は、紗春に会って牽制していたのだ。紗春が、保険金目的で夫の幸雄（今里真）を殺した可能性。聖子の罪が暴かれることは、そのまま紗春にとっても一巻の終わりを意味する。天童が信用できない人間であることを伝えると、聖子は紗春と連絡を取らない約束をした。

聖子と紗春は、運命共同体の関係だ。どちらかが沈めば、もう一方も溺れる。秘密を知ることで、その絆は強固になる。死んだはずの一樹が生きていたことは、別の人間の死を意味する。幸雄は、いまだに死んだことになっていない。いないはずの人間がいて、いなくなったはずの人間が見つからない。そして、そこにもう一つ、決定的な事実が加わった。

ドラマも終盤に差しかかり、謎については全容が明らかになる中で、あらためて浮上してきたのが「家族」というテーマだ。天童が引っかかったのもまさにそこだった。薩川（大朏岳優）との会話から、なぜ聖子は一樹を切り捨てないのかと、天童は疑問を抱く。以前、光聖（中村海人）に一樹と縁を切れと進言されたこともあった。オリーブの木について、いずみが言うように、幹が腐っていたら「切るしかない」（一方で、いずみは「ほったらかしにしたらダメ」とも言っている。）

聖子が一樹を見捨てることができないのは、一樹が“家族”だからだ。夫であり、子どもたちの父親である一樹を切ることは、自分が大切にしてきた家族を、自分の手で壊すことになる。聖子にとって、それは自分の生き方を否定することに等しい。家族を守るためなら、どんなことでもする。けれども、聖子の中でどうしても放っておけないことがあった。

家族との距離感は難しい問題だ。わかっているようで、意外と知らないのが家族だし、互いを尊重しなければやっていけない。家族と適切な距離をとることの難しさは、各人との関係にとどまらない。意識するのが難しいのは、内面化された“家族”というものとの距離だ。自分が家族に何を望んでいたかは、無意識のうちに、ふとしたきっかけで表に出てしまう。

追い込まれた紗春は、夫の連れ子の希美（磯村アメリ）につらくあたってしまう。希美の様子から、虐待を疑った聖子は、背中のやけどを見て児童相談所に通報する。少し遅れて、天童も児相に電話をかける。聖子の行動も、天童の思いも正しい。子どもを守ることは社会的な責務ですらある。けれども、この状況の聖子にとっては、重大なリスクをはらんでいる。

紗春をこれ以上追い込めば、何をするかわからない。それをわかっているはずの聖子が、ほぼ迷うことなく、虐待を通報したのが、それが聖子自身にとって、家族を守ることに他ならないからだ。弟の光誠を守ってきたように、聖子にとって、幼くて、自分より弱い立場の子どもを守ることは、かつての自分自身を守ることで、聖子自身が、家族に望んでいたことでもあったと考える。

正しく生きたい、誰かを守りたいと思って選択するほんの少しの差が、大きな破局へつながる。私たちの心が、世界のあり方に影響を与えていると感じさせる第8話だった。後に戻れない道を進む登場人物たちの未来が、これ以上、絶望に覆われたものにならないことを祈る。

