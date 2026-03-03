『ハマスカ放送部』次回で最終回 4年半の歴史に幕
OKAMOTO’Sのハマ・オカモトと齋藤飛鳥の2人が送るテレビ朝日の音楽トーク番組『ハマスカ放送部』（毎週月曜 深0：15※関東ローカル）が、2日深夜に放送。次回の23日深夜の放送で、4年半の歴史に幕を閉じることが発表された。
【イベント写真多数】画伯っぷり発揮！衝撃の作品を披露した齋藤飛鳥
この日のエンディングでは、最終回を撮り終えた直後の映像が。「そうなんですよ、終わるんです。急でしょう。ひとりずつしゃべって、お礼も言って。感慨深い気持ちになり、拍手して花をもらって今」と状況を伝えていた。
齋藤が、最終回の見どころとして「見てくださるみなさんの人生も振り返られるようなものになったかなと思っています」とアピール。ハマが改めて「これはマジです。マジの最終回予告です」と呼びかけていた。
同番組は、ラジオDJとしての評価も高いOKAMOTO'Sのベーシスト ハマ・オカモトと、絶大な人気を誇りながらその素顔は謎に満ちている齋藤飛鳥が、テレ朝局内に勝手に作られた放送室から届ける音楽トーク番組。相性抜群の2人が醸し出す、独特の柔らかい雰囲気がクセになると話題を呼んできた。
