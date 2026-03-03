（NY時間11:00）（日本時間01:00）

フライワイヤー＜FLYW＞ 12.35（+0.04 +0.32%）



アナリストが、決済プラットフォームのフライワイヤー＜FLYW＞の投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を従来の１５ドルから１７ドルに引き上げた。先週末終値よりも３８％高い水準。



「最近の決算を踏まえ、同社が今後数年間、ＦＸＮベースのＲＬＡＳを年率１０％台後半以上で成長させられるとの確信を一段と強めた」と述べている。



また、同社が年内に主要な教育市場でビザ関連の逆風を大きく見込んでいる点については、「保守的過ぎる可能性が高く、結果として継続的なガイダンスの上方修正やマルチプル拡大に繋がるだろう」と指摘している。



同社株は依然として本質的価値を過小評価されているとの見解も示した。



ただ、株価は上昇も伸び悩む展開となっている。



【企業概要】

教育・医療・旅行・B2B顧客向けに、独自の決済プラットフォーム・グローバル決済ネットワーク・業種別ソフトウェアにより、国内と海外対応の決済ソリューションを提供する。カスタマイズされた請求書発行、柔軟な支払いオプション、パーソナライズされたオムニチャネルを含む統合ソリューションを提供する。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト