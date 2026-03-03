プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「お手軽ちらし寿司」 「里芋のから揚げ和風あんかけ」 「ハマグリの吸い物」 の全3品。
ひな祭りの献立で桃の節句をお祝いしましょう。エビを飾るとお料理が華やかになりますね。

【主食】お手軽ちらし寿司
下準備が少な目で手軽にできるちらし寿司。シイタケの甘煮と酢レンコンは半分を飾りにし、半分は酢飯の具材に。

調理時間：1時間
カロリー：742Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

お米  1.5合
昆布  (5cm角)1枚
  作り置き甘酢  50ml
シイタケ  (干し)3~4枚
もどし汁  250ml
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  みりん  大さじ1
  砂糖  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1
＜錦糸卵＞
  卵  2個
  水  大さじ1
  砂糖  小さじ1
  塩  少々
  サラダ油  適量 むきエビ  6尾 レンコン  3~4cm
  作り置き甘酢  大さじ2
イクラ  適量 桜でんぶ  適量 キヌサヤ  5~6枚

【下準備】

お米は洗ってザルに上げ、30分置く。1.5合分の水より少し少なめに水加減し、昆布をのせてスイッチを入れる。

シイタケは一晩つけて柔らかく戻し、軽く絞って軸を切り落とす。戻し汁は網を通しておく。

むきエビは背ワタを取る。レンコンは皮をむき、縦半分に切って薄切りにし、酢水に放つ。

【作り方】

1. 鍋にシイタケ、戻し汁を入れて中火にかけ、5〜6分煮たてる。＜調味料＞の材料を加え、煮汁が少なくなるまで煮含めそのまま冷ます。半量はみじん切り、残りは薄切りにする。

アクをとりましょう。
2. ＜錦糸卵＞の材料を合わせ、サラダ油を薄くひいたフライパンで、薄焼き卵を何枚か作り、細切りにして錦糸卵を作る。

3. 分量外の塩を入れた熱湯でレンコンとキヌサヤを1分程ゆでて冷水に取る。同じ鍋でむきエビをゆで、水気をきる。

同じ鍋で下茹ですることで時間が短縮できます。
4. (3)でゆでたむきエビとレンコンを作り置き甘酢にからめる。レンコンの半量を粗くみじん切りにする。

5. ご飯を飯台にあけ、作り置き甘酢をかけ、しゃもじで混ぜ合わせてウチワであおぎ手早く冷ます。みじん切りにしたシイタケとレンコンを加え、混ぜ合わせる。

6. 器に盛り、＜錦糸卵＞を全面に広げ、エビ、レンコン、シイタケ、イクラ、桜でんぶ、キヌサヤを飾る。

【副菜】里芋のから揚げ和風あんかけ
カラリと揚がった里芋にゆるくトロミをつけたダシが良く合います。菜の花で春らしさを添えて。

調理時間：30分
カロリー：170Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

里芋  2~4個
むきエビ  4尾   片栗粉  適量 菜の花  1/2束
＜衣＞
  小麦粉  大さじ2
  片栗粉  大さじ1
揚げ油  適量 ＜和風あん＞
  白だし  (市販品)大さじ1
  水  100ml
  片栗粉  小さじ1

【下準備】

里芋は皮についた泥を良く洗い、耐熱容器に入れ、ラップをして電子レンジで3分加熱する。粗熱が取れたら皮をむき、大きいものは半分に切る。

後で揚げるのでここで完全に火を通さなくても良いです。
菜の花は軸のかたい部分を切り落とし、たっぷりの水につけて10分置き、水気をきる。むきエビは背ワタを取る。

【作り方】

1. 分量外の塩を入れた熱湯で菜の花をサッとゆで、水に取って粗熱が取れたら水気を絞る。 長さ4〜5cmに切る。

2. ＜和風あん＞の材料を鍋に入れ、混ぜながら弱火で熱し、トロミをつける。

3. ボウルに＜衣＞の材料を入れて混ぜ合わせ、里芋とむきエビを加えてからめる。170℃の揚げ油にエビを入れ、カラリとするまで揚げる。

4. 里芋はスッと竹串が刺さるまで揚げたら、取り出し油をきる。器に里芋とエビ、菜の花を盛り、＜和風あん＞をかける。

【スープ・汁】ハマグリの吸い物
ハマグリは対でないと貝が合わないことから、幸せな結婚を意味する縁起物。ひな祭りのお祝いにはかかせません。

調理時間：15分
カロリー：34Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

ハマグリ  6個(150g)
手まり麩  6個
昆布  (5cm角)1枚
水  300ml
酒  大さじ2
塩  少々
ミツバ  4本

【下準備】

ハマグリは薄い塩水につけて砂出しをし、殻どうしをこすり合わせて洗い、ザルに上げる。

ミツバは根元を切り落とし、長さを半分にする。葉のついた方を2本束にして軸を結ぶ。

【作り方】

1. 鍋に昆布、水、酒、ハマグリを入れて強火にかけ、煮たつ直前に昆布を取り出す。

2. 貝の口が開いたら、アクをとり、塩少々と手まり麩を加える。

3. 貝を器にそっと移して汁を注ぎ入れ、結んだミツバをのせる。

