長く複雑な文体、性と政治のテーマ、きらめくイメージと表現力――。

今回発見されたノーベル文学賞作家、大江健三郎さんの未発表小説２編は、若き日から大作家の片鱗（へんりん）があったことを感じさせる。習作は破棄したと語っていた作家が、思い出の原稿を下宿を営む女性に託していた。

＜消防夫の竹竿（たけざお）が青年の下肢にふれるたびに水死体は魚のように勢いよく水を潜りぬけ、それは見物達に厳しい陽気さをまきおこすのだった＞

２０歳で書いた「暗い部屋からの旅行」はすでに、後に大江ファンを魅了した修辞を凝らした技巧的な文章が随所にみられる。「初期の頃から、翻訳文体や表現へのこだわりがあった」。記者会見で、東大大江健三郎文庫運営委員長の阿部賢一教授は語った。

同作は主人公の男子学生のほか、ある党に属する青年が殺される事件に巻きこまれた女子学生が登場し、珍しい恋愛的な要素もある。１０歳で終戦を迎えた大江さんの初期作品は、政治の問題を世代特有の鬱屈（うっくつ）感に引きつけて書くのがテーマだった。初期短編の名品「他人の足」の習作とみられる「旅への試み」とともに、濃厚に特徴がみられる。

大江さんは１９５４年、東京大に入学した。５５年５月に文芸誌の小説コンクールで佳作となるなど、デビュー前の習作が多くあったという。だが、「自分が小説を書いていることを、他人に話すつもりがなかった」と語り、作品を書き終えると破棄したとされる。

原稿を託した下宿先の一家とは、親しくつき合ったという。原稿は二つ折りでクリアファイルに入れられていた。阿部教授は、今回の作品が残されたことについて、「自分に厳しい大江さんには、設定したレベルには達していなかったが、何らかの愛着があったのではないか」と推測する。

原稿は、同文庫で研究者向けに公開。作品は、文芸誌「群像」４月号に掲載される。