【2026年3月3日の運勢】12星座占いランキング(総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運)
●
今日は2026年3月3日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
☆1つ: ☆
☆2つ: ☆☆
☆3つ: ☆☆☆
☆4つ: ☆☆☆☆
☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>おうし座（牡牛）：4月20日〜5月20日
総合運：☆☆☆☆☆今日は面倒なことから片付けるのではなく、一番やる気が湧くことから取りかかってみて。すると、いろいろなことが順調に進んだり、嬉しい話が舞い込んできたりしそう！朝からいい気分で過ごすことが、最高の運気を生かす秘訣です！
恋愛運：☆☆☆☆☆恥ずかしくて言えなかったこと「関係が崩れるかも」と不安で言葉にできなかったこと、そういう想いを伝えると、最高に幸せな恋ができる運気！勇気が幸せを呼び込みます。出会いは、理想以上の相手と知り合うつもりでいると〇。
金運：☆☆普段は買わないような高価な物に、今日は興味が湧くかも。たとえ｢今しか買えない｣と思っても、今日のところは節約をするといいでしょう。貯金の目標を立てると心が前向きになって、お金との縁も強くなっていきます。
仕事運：☆☆☆☆☆今日取り組み始めたことで、早速手応えや成果を感じられそうな絶好調の仕事運です！努力を続けてきたことが、形になる場合も。目標をはっきりと定めて、｢やればできる！｣という、強気な姿勢を貫いてみてください。
健康運：☆☆☆☆☆ダイエットや体力づくりなどを始めたり、ステップアップするには今日がピッタリでしょう。ただ、事前に計画を立ててからスタートしてください。無理のないあなたに合った計画を立てられることが長続きへの近道です。
ラッキーアイテム：カーディガン
ラッキーカラー：ゴールド
<2位>いて座（射手）：11月23日〜12月21日
総合運：☆☆☆☆個性や斬新なアイデアよりも、古典的な方法やルールを守ることを優先するといいでしょう。それを心がけていると、今日は、たいていのことは想像以上に順調に進む運気。周りからの評価もグンと高まりそうです。
恋愛運：☆なぜか誤解が生まれたり、相手のちょっとしたひと言や表情が気に障ったりしやすい日です。勢いでキツい発言をしないように気をつけて。自分にも相手にも、欠点があるのは当たり前だと思っておくと、穏やかに1日が過ぎます。
金運：☆☆☆☆☆金銭面で掲げてきた目標を、今日達成できるかもしれません！まずは、これまでと同じか、それ以上の努力をすることがポイント。そして、その目標とは関係のないことでもお金を使うときは熟考すると、運気をさらに生かせます。
仕事運：☆☆☆☆☆想像以上に順調に進みそうな仕事運！でも、周りにインパクトを与えようとする必要はナシ！ごく普通のやり方や通例通りの方法だからこそ、今日のあなたの仕事はキラリと光ります！基本的なことこそ、丁寧に取り組んでみてください。
健康運：☆☆☆周囲から成果を期待され、がむしゃらに頑張らなければいけないことがあるでしょう。しかし、体力が追いつかず、注意力が散漫になってしまいそうです。明日できることは明日に回し、今日しなければいけないことに集中しましょう。
ラッキーアイテム：マドラー
ラッキーカラー：ブラウン
<3位>さそり座（蠍）：10月24日〜11月22日
総合運：☆☆☆☆これまで見向きもしなかったことに、急に興味が湧く運気。そして、興味を抱いたものに手を伸ばすと、幸せを引き寄せることができる日です！気になったことは、早速リサーチしてみて。ふと思い出した人に、すぐ会えるとベスト！
恋愛運：☆☆☆それぞれが真剣に取り組んでいることを話題にすると、恋がすんなりと前進する運気の日です。その中で「一緒に頑張ろう」「力を合わせよう」と励まし合ったり協力したりする空気を盛り上げることができると、恋も盛り上がります！
金運：☆☆☆☆出費もあるかもしれませんが、入ってくるお金にも期待できる運気の日です。｢出したくない｣とお金を握りしめようとすると、入ってくるお金を掴めません。｢もったいない｣ではなく、｢このお金があってよかった｣と感謝して支払いを。
仕事運：☆☆☆｢一緒に働くことができてよかった｣と、仲間と思い合うことができそうな運気。今日のところは、大きな結果を求めなくてもOKです。それよりも、何のためにこの仕事をしているのか、何を目指しているのか、言葉で再確認してみて。
健康運：☆☆☆☆今までチャレンジしたことがないスポーツにツキがある日。あなたの思わぬ才能が開花するかもしれません。また、ダイエットや体力アップにも効果を感じることができ、末永く続けられるスポーツの1つになりそうです。
ラッキーアイテム：ペッパーミル
ラッキーカラー：アクアブルー
<4位>うお座（魚）：2月19日〜3月20日
総合運：☆☆☆☆人の意見に素直に耳を傾けることができる日です。しかも、もらった意見を上手に役立てることもできて、自信がつくでしょう。特に重要ではない内容でも、周りの考えを聞いてみてください。面白いヒントをもらえそうです。
恋愛運：☆☆☆☆☆恋愛運好調！特に、恋の相手と急接近の可能性大です。パートナーには、感謝の気持ちを言葉にすると愛が深まりそう。また、誰かとの関係を進めるかどうか迷ったら、友達に相談を。自信を持って前進できそうです。出会いは、紹介からの急展開が期待できます。
金運：☆☆周りの人から、貴重な意見や視点をもらえる金運です。お金に関することで迷いや悩みがあるのなら、心を開ける友達やお金のプロに相談をしてみるといいでしょう。新たな発見があって、心に余裕を持ってお金と向き合えそうです。
仕事運：☆☆☆｢どうしよう｣と戸惑ったことも、周りの意見を聞けば、自信を持って決めることができる日です。そして、順調に仕事を進めていけるでしょう。手伝ってもらうのも〇。人の力を借りることで、自分の実力が大きく育つ1日になります。
健康運：☆☆☆☆☆今日のあなたはストレスがなく、いつも以上に気持ちに余裕を持てるでしょう。余裕のある今日こそ、自分のことより他人を思いやる気持ちを忘れないようにしてください。細かい気配りができることで人気者になれるでしょう。
ラッキーアイテム：古着
ラッキーカラー：ピンク
<5位>かに座（蟹）：6月22日〜7月22日
総合運：☆☆☆☆心がワクワクして、試してみたいことや行ってみたい場所が出てきそう。早速行動に移すと、自信も運気もさらにアップします！大切なのは、ひとつのやり方にこだわらないこと。別の方法も思いついたら、どんどん試してOKです。
恋愛運：☆☆☆☆出会った人に一目ボレされたり、知り合いが急にあなたにドキドキしたりと、モテる1日！恋の幸せを引き寄せるポイントは、背中。「後ろから見ても美しい姿勢を」と意識していると、全身から眩しいほどに魅力が放たれます！
金運：☆☆☆｢勉強になるな｣と思えることにお金を使うと、お金を引き寄せる力がグンと強くなる日です。気になっていた習い事やセミナーがあれば、改めてチェックしてみて。ただし、お金をかけることは1つに絞るのがポイントです。
仕事運：☆☆☆仕事に関することに限らず、幅広くいろいろなことに詳しい人が今日のキーパーソン！話していると、仕事の質をグンと高めるためのアイデアが湧いてきそうです。思いついたことは、できるだけ早く実行するといいでしょう。
健康運：☆☆☆☆頭が冴え、今までやりたかったことを積極的に行える1日になるでしょう。しかし、詰め込み過ぎないように注意をしてください。無理をして体調を崩すことより、長続きされるほうがずっと効率的です。
ラッキーアイテム：デンタルリンス
ラッキーカラー：ビビッドイエロー
<6位>しし座（獅子）：7月23日〜8月22日
総合運：☆☆☆予定していたよりも、忙しくなりそうな運気です。ただ「面倒だ」などと感じないはず。テキパキとこなすことを楽しめるでしょう。「30分で終わらせる」などと決めてゲームのように取り組むと、充実感も達成感もアップ。
恋愛運：☆本来は気にしなくていい条件について、今日はあれこれ考えてしまいそう。恋の相手の職業や家族構成などについて考え始めたら「これは気にしなくていいことなんだ」と受け止めて。心も関係も落ち着いていくはずです。
金運：☆☆☆☆お金を使うことで、金銭とのつながりがいっそう強くなる運気の日です。特に、自分の外見をさらに輝かせるための出費が◎。服やバッグなどを購入するのなら、｢質と値段のバランスがベストの物を｣と考えるのが運気を生かすポイント。
仕事運：☆☆誰と話していても、歩み寄るのが難しくなりそうな仕事運。意見がぶつかったときには、｢自分も、ちょっと頑固になっているかも｣という前提で話してみてください。そして、今日のうちに結論を出そうとしないことが大切。
健康運：☆☆仕事が忙しくて疲れを感じる1日です。バタバタして気が張っているうちは疲れを感じないかもしれませんが、後からどっと疲れが押し寄せてきそうです。今日はなるべく早く帰宅して、ゆっくりと体を休めてください。
ラッキーアイテム：和食器
ラッキーカラー：グリーン
●
<7位>おとめ座（乙女）：8月23日〜9月22日
総合運：☆☆☆誰かの話を頷きながら聞いたり、アドバイスに従ったりと、素直な態度を見せてください。すると、あなたの発言にも注目が集まりそうな日です。褒められたら、謙遜しすぎず「ありがとう」と笑顔を返して。
恋愛運：☆☆☆仲の良い友達だった人が、あなたに甘い視線を向けてくる可能性がある日です。その気がないなら、少し冷たくするくらいでOK。反対に関係を進めたいなら、さり気なく距離を縮めるなど、あなたからも意思表示を。
金運：☆これまで以上に賢くお金を貯めたり、殖やしたりするためのアイデアが出てきそうな日です。ただ、慌てて行動に移すと長続きしないかも。今日のところは、できるだけ細かい部分まで丁寧に考えを練ってみてください。
仕事運：☆☆今日は、仕事仲間との絆を感じられそうです。ひとりでこなすのが大変な仕事は、無理せず周りを頼ってみてください。快く手を貸してくれる人がたくさんいるはず。あなたからも協力できて、仲間としての信頼が深まるのを感じられます。
健康運：☆☆☆☆☆ずっとやりたかったトレーニングや運動を始めると良いでしょう。あなたの思っている以上に効果が期待できる1日になりそうです。また、共通の趣味を持った異性との新たな出会いがあるかもしれません。
ラッキーアイテム：時計
ラッキーカラー：レッド
<8位>やぎ座（山羊）：12月22日〜1月19日
総合運：☆☆☆今日、あなたに幸運を運んでくれるのは、外国の文化。海外の伝統的な音楽や風習などに触れてみたり、食べたことのない外国料理のお店や食材にトライしてみるのがオススメ。新鮮な気分になったり、密度の高い時間を過ごせたりしそう。
恋愛運：☆☆「理想とは違うけれど、まぁいいか」と妥協すると、不満と後悔が大きくなってしまいそうな恋愛運。本当に望んでいることは何なのか、絶対に妥協できないポイントはどこか。それを自分の中で確認しておくといいでしょう。
金運：☆お金との付き合い方について、｢計画どおりにできない…｣と、自分への評価が低くなるかもしれない日。ただ、落ち込んでばかりいなくてもOK。1つでも改善できる部分を見つけて取り組み始めることが、金運UPへの近道です。
仕事運：☆☆☆☆うまくいく方法や仕事が発展するアイデアが、ふと頭に浮かびやすい運気！手順などを考え過ぎず、思いついたら早速行動に移してみてください。ただし、誰かに何かを教えるときだけは、できるだけ丁寧にゆっくり…と心がけて。
健康運：☆☆☆☆☆非常に高い目標に憧れ、そこに向けて努力できるでしょう。他人には反対されるかもしれませんが、今日のあなたなら大丈夫です。やる気と気力に溢れているので、着々と目標に向かって突き進めるでしょう。
ラッキーアイテム：革靴
ラッキーカラー：スカイブルー
<9位>みずがめ座（水瓶）：1月20日〜2月18日
総合運：☆☆あなたの魅力や人間性が深まるヒントが見つかる運気です。そのヒントは、過去の出来事の中にあるでしょう。ふと心に浮かんだら、できるだけ細かく思い出してみて。また、歌詞のない音楽を聴いていると、考えがいっそう深まりそうです。
恋愛運：☆☆癒やしの魅力が出てくる恋愛運です。傷ついている人や、疲れている人があなたに寄りかかってくるかも。急接近は避けておいたほうが、今後の恋の展開としてはいいでしょう。また、パートナーに対しては、尽くしすぎない程度に優しくすると絆が深まります。
金運：☆☆☆これまでよりも、お金との縁が強くなる運気。ただし、深く考えずにお金を使ってしまうのはNG。反対に、普段以上に｢もったいない使い方をしないように｣と、心がけてください。買い物上手になって、お金の実力も運気もUPしそうです。
仕事運：☆☆☆☆ほんの少しの違いにもこだわることができる日。それが、仕事の質とあなたの評価をグンと上げることになるでしょう。｢こうしたい｣｢ここは譲れない｣という思いがある仕事については、ひとりで取り組む時間を作って。
健康運：☆日々続けていたダイエットやランニングにやる気が起きず、イライラとした1日を過ごしそうです。また、イライラを食べることで解消してしまいたくなるでしょう。今日は早めに就寝をして明日に備えましょう。
ラッキーアイテム：宝石箱
ラッキーカラー：ボルドー
<10位>おひつじ座（牡羊）：3月21日〜4月19日
総合運：☆☆自分の欠点が気になってしまう運気。今日のところは、思うようにならなくてもOKです。「改善していくポイントを発見できた」と自分を褒めることを忘れずに。また、食事を軽めに抑えると、気分も軽くなるでしょう。
恋愛運：☆☆☆☆突然の告白や意外な人からの連絡、急な紹介の話など、びっくりすることが起こりそうな日です。その驚きを、まずは素直に表情や言葉に出してみて。それから、深呼吸をして落ち着くと、自分で思う以上に魅力が輝きます。
金運：☆☆☆1円や10円などの小さなお金も大切にして、お金との縁を強くすることができる日です。これまで以上に上手に節約もできるでしょう。｢これはケチなのかな？｣と考えなくてもOK。そう感じることも実践すると、お金の実力がUPします。
仕事運：☆☆☆細かいことにも目が行き届く仕事運。失敗や見落としは、ほとんどないはずです。急がなければならない場面でも、基本的な自分のペースを崩さなくてOK。また、人のやり方に口出ししないのも、運気を生かすポイントです。
健康運：☆☆一度決めたことを実践できず、くよくよとした1日を過ごしてしまいそうです。思い立ったことはとにかく実践に移してみましょう。自分に合わないと思ったら立ち止まり、一歩一歩自分に合った方法を探してみると良いでしょう。
ラッキーアイテム：パズル
ラッキーカラー：グレー
<11位>ふたご座（双子）：5月21日〜6月21日
総合運：☆☆弱い自分を親友に見せると、友情が深まって心が温まる運気。悩みを打ち明けたり、相談に乗ってもらったりするといいでしょう。「こんな自分はイヤだな」と感じる部分も、包み隠さずにさらけ出すことがポイントです。
恋愛運：☆☆☆☆純粋に相手を想う気持ちが、あなたの中で湧き上がってくる日。その愛情がすんなりと伝わって、相手からも同じだけピュアな愛情を注ぎ返してもらうことができるでしょう。視線にも言葉にも、温もりを込めることがポイント。
金運：☆☆☆手元にあるお金に前向きな心で感謝をして、｢大切に使おう｣と思える日です。無駄遣いなどせず、お金との平和な関係を保つことができるでしょう。財布を磨いたり、中身を整理したりすると、さらにお金を呼び込むことができそうです。
仕事運：☆成功するイメージよりも、失敗を恐れる気持ちのほうが大きくなる仕事運。少しでも不安になったら、｢成功率100%は、人間だけでなく機械でもあり得ない｣と思い出して。美味しい飲み物などで気分転換をするとよさそうです。
健康運：☆自分の居場所が定まらず、不安を感じてしまうことがあるでしょう。家族でご飯を食べる機会を作るなど、自分を再確認できる場所で羽を伸ばしみてはいかがでしょうか。居場所を再確認でき、やる気と気力が回復するでしょう。
ラッキーアイテム：陶器
ラッキーカラー：シルバー
<12位>てんびん座（天秤）：9月23日〜10月23日
総合運：☆誰かの何気ない言葉が、心にグサッと刺さるかも。でも、相手には少しも悪気はないはずです。今日のところは、人と距離を置くのがベスト。音楽や読書、映画などをひとりで楽しむ時間をたくさん作ると、平和に過ごせるでしょう。
恋愛運：☆☆相手の言葉や態度に「どういう意味？」「こっちの気持ちを考えていない！」と感じてしまうかも。ただ、それを話題にするとギクシャクする恋愛運でもあります。友達に聞いてもらって、心を落ち着かせるのがベスト。
金運：☆☆自分のお金の使い方を反省したり、｢自分はこの程度だ…｣と感じたりと、金銭面でマイナス思考になるかも。ただ、自分を責めなければ、大丈夫！1つでも自分を褒めれば、状況を大きく改善するアイデアが浮かんできそうです。
仕事運：☆☆☆☆｢目をそらしたい…｣と思っていた仕事に取り組んでみるといい運気です。いざ向き合ってみれば、今日なら、これまでとはまるで違う方法やアプローチを思いつくはず。イヤホンを使うなど、ひとりで集中できる環境を作るとベスト。
健康運：☆今日は人と一緒にいるのが苦痛に感じるときがあるほど、あなたのストレスはピークに達しています。また落ち込みやすく、ひとりになりたいと感じることがありそうです。今日は無理をせずおいしいものを食べてゆっくりしましょう。
ラッキーアイテム：りんごのモチーフ
ラッキーカラー：ライトブルー
占い提供: cocoloni
イラスト: 谷口菜津子
今日は2026年3月3日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
☆1つ: ☆
☆2つ: ☆☆
☆3つ: ☆☆☆
☆4つ: ☆☆☆☆
☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>おうし座（牡牛）：4月20日〜5月20日
総合運：☆☆☆☆☆今日は面倒なことから片付けるのではなく、一番やる気が湧くことから取りかかってみて。すると、いろいろなことが順調に進んだり、嬉しい話が舞い込んできたりしそう！朝からいい気分で過ごすことが、最高の運気を生かす秘訣です！
金運：☆☆普段は買わないような高価な物に、今日は興味が湧くかも。たとえ｢今しか買えない｣と思っても、今日のところは節約をするといいでしょう。貯金の目標を立てると心が前向きになって、お金との縁も強くなっていきます。
仕事運：☆☆☆☆☆今日取り組み始めたことで、早速手応えや成果を感じられそうな絶好調の仕事運です！努力を続けてきたことが、形になる場合も。目標をはっきりと定めて、｢やればできる！｣という、強気な姿勢を貫いてみてください。
健康運：☆☆☆☆☆ダイエットや体力づくりなどを始めたり、ステップアップするには今日がピッタリでしょう。ただ、事前に計画を立ててからスタートしてください。無理のないあなたに合った計画を立てられることが長続きへの近道です。
ラッキーアイテム：カーディガン
ラッキーカラー：ゴールド
<2位>いて座（射手）：11月23日〜12月21日
総合運：☆☆☆☆個性や斬新なアイデアよりも、古典的な方法やルールを守ることを優先するといいでしょう。それを心がけていると、今日は、たいていのことは想像以上に順調に進む運気。周りからの評価もグンと高まりそうです。
恋愛運：☆なぜか誤解が生まれたり、相手のちょっとしたひと言や表情が気に障ったりしやすい日です。勢いでキツい発言をしないように気をつけて。自分にも相手にも、欠点があるのは当たり前だと思っておくと、穏やかに1日が過ぎます。
金運：☆☆☆☆☆金銭面で掲げてきた目標を、今日達成できるかもしれません！まずは、これまでと同じか、それ以上の努力をすることがポイント。そして、その目標とは関係のないことでもお金を使うときは熟考すると、運気をさらに生かせます。
仕事運：☆☆☆☆☆想像以上に順調に進みそうな仕事運！でも、周りにインパクトを与えようとする必要はナシ！ごく普通のやり方や通例通りの方法だからこそ、今日のあなたの仕事はキラリと光ります！基本的なことこそ、丁寧に取り組んでみてください。
健康運：☆☆☆周囲から成果を期待され、がむしゃらに頑張らなければいけないことがあるでしょう。しかし、体力が追いつかず、注意力が散漫になってしまいそうです。明日できることは明日に回し、今日しなければいけないことに集中しましょう。
ラッキーアイテム：マドラー
ラッキーカラー：ブラウン
<3位>さそり座（蠍）：10月24日〜11月22日
総合運：☆☆☆☆これまで見向きもしなかったことに、急に興味が湧く運気。そして、興味を抱いたものに手を伸ばすと、幸せを引き寄せることができる日です！気になったことは、早速リサーチしてみて。ふと思い出した人に、すぐ会えるとベスト！
恋愛運：☆☆☆それぞれが真剣に取り組んでいることを話題にすると、恋がすんなりと前進する運気の日です。その中で「一緒に頑張ろう」「力を合わせよう」と励まし合ったり協力したりする空気を盛り上げることができると、恋も盛り上がります！
金運：☆☆☆☆出費もあるかもしれませんが、入ってくるお金にも期待できる運気の日です。｢出したくない｣とお金を握りしめようとすると、入ってくるお金を掴めません。｢もったいない｣ではなく、｢このお金があってよかった｣と感謝して支払いを。
仕事運：☆☆☆｢一緒に働くことができてよかった｣と、仲間と思い合うことができそうな運気。今日のところは、大きな結果を求めなくてもOKです。それよりも、何のためにこの仕事をしているのか、何を目指しているのか、言葉で再確認してみて。
健康運：☆☆☆☆今までチャレンジしたことがないスポーツにツキがある日。あなたの思わぬ才能が開花するかもしれません。また、ダイエットや体力アップにも効果を感じることができ、末永く続けられるスポーツの1つになりそうです。
ラッキーアイテム：ペッパーミル
ラッキーカラー：アクアブルー
<4位>うお座（魚）：2月19日〜3月20日
総合運：☆☆☆☆人の意見に素直に耳を傾けることができる日です。しかも、もらった意見を上手に役立てることもできて、自信がつくでしょう。特に重要ではない内容でも、周りの考えを聞いてみてください。面白いヒントをもらえそうです。
恋愛運：☆☆☆☆☆恋愛運好調！特に、恋の相手と急接近の可能性大です。パートナーには、感謝の気持ちを言葉にすると愛が深まりそう。また、誰かとの関係を進めるかどうか迷ったら、友達に相談を。自信を持って前進できそうです。出会いは、紹介からの急展開が期待できます。
金運：☆☆周りの人から、貴重な意見や視点をもらえる金運です。お金に関することで迷いや悩みがあるのなら、心を開ける友達やお金のプロに相談をしてみるといいでしょう。新たな発見があって、心に余裕を持ってお金と向き合えそうです。
仕事運：☆☆☆｢どうしよう｣と戸惑ったことも、周りの意見を聞けば、自信を持って決めることができる日です。そして、順調に仕事を進めていけるでしょう。手伝ってもらうのも〇。人の力を借りることで、自分の実力が大きく育つ1日になります。
健康運：☆☆☆☆☆今日のあなたはストレスがなく、いつも以上に気持ちに余裕を持てるでしょう。余裕のある今日こそ、自分のことより他人を思いやる気持ちを忘れないようにしてください。細かい気配りができることで人気者になれるでしょう。
ラッキーアイテム：古着
ラッキーカラー：ピンク
<5位>かに座（蟹）：6月22日〜7月22日
総合運：☆☆☆☆心がワクワクして、試してみたいことや行ってみたい場所が出てきそう。早速行動に移すと、自信も運気もさらにアップします！大切なのは、ひとつのやり方にこだわらないこと。別の方法も思いついたら、どんどん試してOKです。
恋愛運：☆☆☆☆出会った人に一目ボレされたり、知り合いが急にあなたにドキドキしたりと、モテる1日！恋の幸せを引き寄せるポイントは、背中。「後ろから見ても美しい姿勢を」と意識していると、全身から眩しいほどに魅力が放たれます！
金運：☆☆☆｢勉強になるな｣と思えることにお金を使うと、お金を引き寄せる力がグンと強くなる日です。気になっていた習い事やセミナーがあれば、改めてチェックしてみて。ただし、お金をかけることは1つに絞るのがポイントです。
仕事運：☆☆☆仕事に関することに限らず、幅広くいろいろなことに詳しい人が今日のキーパーソン！話していると、仕事の質をグンと高めるためのアイデアが湧いてきそうです。思いついたことは、できるだけ早く実行するといいでしょう。
健康運：☆☆☆☆頭が冴え、今までやりたかったことを積極的に行える1日になるでしょう。しかし、詰め込み過ぎないように注意をしてください。無理をして体調を崩すことより、長続きされるほうがずっと効率的です。
ラッキーアイテム：デンタルリンス
ラッキーカラー：ビビッドイエロー
<6位>しし座（獅子）：7月23日〜8月22日
総合運：☆☆☆予定していたよりも、忙しくなりそうな運気です。ただ「面倒だ」などと感じないはず。テキパキとこなすことを楽しめるでしょう。「30分で終わらせる」などと決めてゲームのように取り組むと、充実感も達成感もアップ。
恋愛運：☆本来は気にしなくていい条件について、今日はあれこれ考えてしまいそう。恋の相手の職業や家族構成などについて考え始めたら「これは気にしなくていいことなんだ」と受け止めて。心も関係も落ち着いていくはずです。
金運：☆☆☆☆お金を使うことで、金銭とのつながりがいっそう強くなる運気の日です。特に、自分の外見をさらに輝かせるための出費が◎。服やバッグなどを購入するのなら、｢質と値段のバランスがベストの物を｣と考えるのが運気を生かすポイント。
仕事運：☆☆誰と話していても、歩み寄るのが難しくなりそうな仕事運。意見がぶつかったときには、｢自分も、ちょっと頑固になっているかも｣という前提で話してみてください。そして、今日のうちに結論を出そうとしないことが大切。
健康運：☆☆仕事が忙しくて疲れを感じる1日です。バタバタして気が張っているうちは疲れを感じないかもしれませんが、後からどっと疲れが押し寄せてきそうです。今日はなるべく早く帰宅して、ゆっくりと体を休めてください。
ラッキーアイテム：和食器
ラッキーカラー：グリーン
●
<7位>おとめ座（乙女）：8月23日〜9月22日
総合運：☆☆☆誰かの話を頷きながら聞いたり、アドバイスに従ったりと、素直な態度を見せてください。すると、あなたの発言にも注目が集まりそうな日です。褒められたら、謙遜しすぎず「ありがとう」と笑顔を返して。
恋愛運：☆☆☆仲の良い友達だった人が、あなたに甘い視線を向けてくる可能性がある日です。その気がないなら、少し冷たくするくらいでOK。反対に関係を進めたいなら、さり気なく距離を縮めるなど、あなたからも意思表示を。
金運：☆これまで以上に賢くお金を貯めたり、殖やしたりするためのアイデアが出てきそうな日です。ただ、慌てて行動に移すと長続きしないかも。今日のところは、できるだけ細かい部分まで丁寧に考えを練ってみてください。
仕事運：☆☆今日は、仕事仲間との絆を感じられそうです。ひとりでこなすのが大変な仕事は、無理せず周りを頼ってみてください。快く手を貸してくれる人がたくさんいるはず。あなたからも協力できて、仲間としての信頼が深まるのを感じられます。
健康運：☆☆☆☆☆ずっとやりたかったトレーニングや運動を始めると良いでしょう。あなたの思っている以上に効果が期待できる1日になりそうです。また、共通の趣味を持った異性との新たな出会いがあるかもしれません。
ラッキーアイテム：時計
ラッキーカラー：レッド
<8位>やぎ座（山羊）：12月22日〜1月19日
総合運：☆☆☆今日、あなたに幸運を運んでくれるのは、外国の文化。海外の伝統的な音楽や風習などに触れてみたり、食べたことのない外国料理のお店や食材にトライしてみるのがオススメ。新鮮な気分になったり、密度の高い時間を過ごせたりしそう。
恋愛運：☆☆「理想とは違うけれど、まぁいいか」と妥協すると、不満と後悔が大きくなってしまいそうな恋愛運。本当に望んでいることは何なのか、絶対に妥協できないポイントはどこか。それを自分の中で確認しておくといいでしょう。
金運：☆お金との付き合い方について、｢計画どおりにできない…｣と、自分への評価が低くなるかもしれない日。ただ、落ち込んでばかりいなくてもOK。1つでも改善できる部分を見つけて取り組み始めることが、金運UPへの近道です。
仕事運：☆☆☆☆うまくいく方法や仕事が発展するアイデアが、ふと頭に浮かびやすい運気！手順などを考え過ぎず、思いついたら早速行動に移してみてください。ただし、誰かに何かを教えるときだけは、できるだけ丁寧にゆっくり…と心がけて。
健康運：☆☆☆☆☆非常に高い目標に憧れ、そこに向けて努力できるでしょう。他人には反対されるかもしれませんが、今日のあなたなら大丈夫です。やる気と気力に溢れているので、着々と目標に向かって突き進めるでしょう。
ラッキーアイテム：革靴
ラッキーカラー：スカイブルー
<9位>みずがめ座（水瓶）：1月20日〜2月18日
総合運：☆☆あなたの魅力や人間性が深まるヒントが見つかる運気です。そのヒントは、過去の出来事の中にあるでしょう。ふと心に浮かんだら、できるだけ細かく思い出してみて。また、歌詞のない音楽を聴いていると、考えがいっそう深まりそうです。
恋愛運：☆☆癒やしの魅力が出てくる恋愛運です。傷ついている人や、疲れている人があなたに寄りかかってくるかも。急接近は避けておいたほうが、今後の恋の展開としてはいいでしょう。また、パートナーに対しては、尽くしすぎない程度に優しくすると絆が深まります。
金運：☆☆☆これまでよりも、お金との縁が強くなる運気。ただし、深く考えずにお金を使ってしまうのはNG。反対に、普段以上に｢もったいない使い方をしないように｣と、心がけてください。買い物上手になって、お金の実力も運気もUPしそうです。
仕事運：☆☆☆☆ほんの少しの違いにもこだわることができる日。それが、仕事の質とあなたの評価をグンと上げることになるでしょう。｢こうしたい｣｢ここは譲れない｣という思いがある仕事については、ひとりで取り組む時間を作って。
健康運：☆日々続けていたダイエットやランニングにやる気が起きず、イライラとした1日を過ごしそうです。また、イライラを食べることで解消してしまいたくなるでしょう。今日は早めに就寝をして明日に備えましょう。
ラッキーアイテム：宝石箱
ラッキーカラー：ボルドー
<10位>おひつじ座（牡羊）：3月21日〜4月19日
総合運：☆☆自分の欠点が気になってしまう運気。今日のところは、思うようにならなくてもOKです。「改善していくポイントを発見できた」と自分を褒めることを忘れずに。また、食事を軽めに抑えると、気分も軽くなるでしょう。
恋愛運：☆☆☆☆突然の告白や意外な人からの連絡、急な紹介の話など、びっくりすることが起こりそうな日です。その驚きを、まずは素直に表情や言葉に出してみて。それから、深呼吸をして落ち着くと、自分で思う以上に魅力が輝きます。
金運：☆☆☆1円や10円などの小さなお金も大切にして、お金との縁を強くすることができる日です。これまで以上に上手に節約もできるでしょう。｢これはケチなのかな？｣と考えなくてもOK。そう感じることも実践すると、お金の実力がUPします。
仕事運：☆☆☆細かいことにも目が行き届く仕事運。失敗や見落としは、ほとんどないはずです。急がなければならない場面でも、基本的な自分のペースを崩さなくてOK。また、人のやり方に口出ししないのも、運気を生かすポイントです。
健康運：☆☆一度決めたことを実践できず、くよくよとした1日を過ごしてしまいそうです。思い立ったことはとにかく実践に移してみましょう。自分に合わないと思ったら立ち止まり、一歩一歩自分に合った方法を探してみると良いでしょう。
ラッキーアイテム：パズル
ラッキーカラー：グレー
<11位>ふたご座（双子）：5月21日〜6月21日
総合運：☆☆弱い自分を親友に見せると、友情が深まって心が温まる運気。悩みを打ち明けたり、相談に乗ってもらったりするといいでしょう。「こんな自分はイヤだな」と感じる部分も、包み隠さずにさらけ出すことがポイントです。
恋愛運：☆☆☆☆純粋に相手を想う気持ちが、あなたの中で湧き上がってくる日。その愛情がすんなりと伝わって、相手からも同じだけピュアな愛情を注ぎ返してもらうことができるでしょう。視線にも言葉にも、温もりを込めることがポイント。
金運：☆☆☆手元にあるお金に前向きな心で感謝をして、｢大切に使おう｣と思える日です。無駄遣いなどせず、お金との平和な関係を保つことができるでしょう。財布を磨いたり、中身を整理したりすると、さらにお金を呼び込むことができそうです。
仕事運：☆成功するイメージよりも、失敗を恐れる気持ちのほうが大きくなる仕事運。少しでも不安になったら、｢成功率100%は、人間だけでなく機械でもあり得ない｣と思い出して。美味しい飲み物などで気分転換をするとよさそうです。
健康運：☆自分の居場所が定まらず、不安を感じてしまうことがあるでしょう。家族でご飯を食べる機会を作るなど、自分を再確認できる場所で羽を伸ばしみてはいかがでしょうか。居場所を再確認でき、やる気と気力が回復するでしょう。
ラッキーアイテム：陶器
ラッキーカラー：シルバー
<12位>てんびん座（天秤）：9月23日〜10月23日
総合運：☆誰かの何気ない言葉が、心にグサッと刺さるかも。でも、相手には少しも悪気はないはずです。今日のところは、人と距離を置くのがベスト。音楽や読書、映画などをひとりで楽しむ時間をたくさん作ると、平和に過ごせるでしょう。
恋愛運：☆☆相手の言葉や態度に「どういう意味？」「こっちの気持ちを考えていない！」と感じてしまうかも。ただ、それを話題にするとギクシャクする恋愛運でもあります。友達に聞いてもらって、心を落ち着かせるのがベスト。
金運：☆☆自分のお金の使い方を反省したり、｢自分はこの程度だ…｣と感じたりと、金銭面でマイナス思考になるかも。ただ、自分を責めなければ、大丈夫！1つでも自分を褒めれば、状況を大きく改善するアイデアが浮かんできそうです。
仕事運：☆☆☆☆｢目をそらしたい…｣と思っていた仕事に取り組んでみるといい運気です。いざ向き合ってみれば、今日なら、これまでとはまるで違う方法やアプローチを思いつくはず。イヤホンを使うなど、ひとりで集中できる環境を作るとベスト。
健康運：☆今日は人と一緒にいるのが苦痛に感じるときがあるほど、あなたのストレスはピークに達しています。また落ち込みやすく、ひとりになりたいと感じることがありそうです。今日は無理をせずおいしいものを食べてゆっくりしましょう。
ラッキーアイテム：りんごのモチーフ
ラッキーカラー：ライトブルー
占い提供: cocoloni
イラスト: 谷口菜津子