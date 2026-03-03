イスラエルは、イランからの報復攻撃を受けています。現地時間1日、ミサイルが着弾したイスラエル中部の町にはネタニヤフ首相が現場を視察している状況が確認できますが、この現場には本岡記者がいます。

こちら私が着いたときには大変警備が強化されていてそして、5分ほど前にネタニヤフ首相が到着しまして、メディアのインタビューを受けているところです。

こちらの現場は1日、ユダヤ教の礼拝所であるシナゴーグにミサイルが着弾し、地元メディアによりますと地下シェルターに避難していた9人が死亡、60人がけがをしました。この被害は今回の戦争でイスラエルの中でも一番大きな被害だったため、ネタニヤフ首相が視察に来たとみられます。

大きな被害がでたことで、地元の人は「ミサイルは怖いシェルターに逃げても直撃した場合命は守れない」と話していました。

──イスラエルの国民にも避難を強いる日々が続いていますがイスラエルの人々はどう思っているのでしょうか。

何人かに話をききましたが「大変だけど支持する」「戦争に慣れてしまった」という声を聞きました。イスラエルは90％の人が現在のイラン＝イスラム体制を敵だと認識しているとの調査もあります。意見の濃淡はあるものの、地元メディアは「大多数の人がこの軍事作戦を支持している」と伝えています。

一方、イスラエルはイスラム教シーア派組織ヒズボラがイランに呼応してイスラエルを攻撃する動きを見せていたためレバノンにあるヒズボラの拠点への攻撃を強めています。イスラエル軍はヒズボラの情報本部長を殺害したと発表、また今後は地上侵攻する可能性もあります。

中東全体の緊張は悪化の一途をたどっています。