CIO製品がAmazonでセール、Qi 2.2対応モデルや半固体系セルのモバイルバッテリーなど
Amazonの「新生活セール」で、CIOのモバイルバッテリーや充電器、ケーブルがセール価格で購入できる。セールは3月9日まで。
CIOの「SMARTCOBY SLIM II Wireless2.2 Pro 10K」などがセール
モバイルバッテリーのセール対象商品は、容量1万mAhでQi 2.2をサポートしワイヤレスで最大25W、有線接続で最大35W出力に対応する「SMARTCOBY SLIM II Wireless2.2 Pro 10K」が、通常8280円→6490円（約22%割引）で購入できる。
ワイヤレスで最大25W、有線で最大20W出力に対応する容量8000mAhの「SMARTCOBY SLIM II Wireless 2.2 8K」は7980円→6180円（約23%割引）、容量8000mAhで有線30W出力に対応する「SMARTCOBY SLIMⅡ Pro 8K」は7130円→5980円（16%割引）でそれぞれ購入できる。
このほか、安全性を高めた半固体系セルを搭載する「SMARTCOBY SLIMⅡ Wireless2.0 SS5K」が6980円→5980円（14%割引）、巻き取り式のType-Cケーブルを内蔵し、最大で45W充電に対応する充電アダプタ「NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REELが4780円→4180円で購入できる。