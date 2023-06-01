外国人に六堡茶を紹介する石濡菲さん（左）。（２０２５年１２月２５日撮影、梧州＝新華社配信）

【新華社南寧3月2日】中国でまもなく開幕する全国人民代表大会（全人代）の年次会議に、広西チワン族自治区梧州市蒼梧県六堡鎮の黒石山茶廠の共産党支部書記、石濡菲（せき・じゅひ）さんが代表として出席する。地元特産の六堡茶のブランド化と産業振興を進め、地域の雇用創出と農家の所得向上をけん引してきた人物だ。

六堡鎮の茶葉はかつて、原料として安価に売られることが多く、生産は小規模にとどまっていた。統一基準や安定した販路が十分でなく、市場開拓が地域の課題となっていた。

外国人に六堡茶を紹介する石濡菲さん（右）。（２０２５年１２月２５日撮影、梧州＝新華社配信）

石さんは企業と合作社（協同組合）、農家が連携するモデルを導入し、生産から販売までの体制を整備した。現在、茶廠の年間生産額は4千万元（1元＝約23円）を超え、1800人以上の雇用を生み出している。年間の生葉買い取り量は150トンを超え、180戸余りの茶農家の安定的な増収につながっている。

さらに茶葉を軸に観光、研修事業、ヘルスケア分野と結び付け、産業の裾野を拡大。茶廠がある塘平村では茶園が4千ムー（約267ヘクタール）以上に拡大した。企業や合作社の進出も進み、村の集団経済収入は47万元余りに上っている。

海外展開にも力を入れる。2月にはインドネシアのジャカルタで開かれたイベントで六堡茶を紹介し、現地で受注を獲得した。フランスやスイスでも展示を行うなど、販路拡大を進めている。

黒石山茶廠で六堡茶の貯蔵状況を確認する石濡菲さん。（２０２５年２月２１日撮影、梧州＝新華社配信）

六堡茶の製茶法は、国連教育科学文化機関（ユネスコ）無形文化遺産に登録された「中国の伝統的茶製作技術」の一部にも位置付けられている。梧州市では、無形文化遺産と観光を融合させた取り組みも進み、茶文化を体験しに国内外から観光客が訪れている。

市茶産業発展局によると、市内の茶園面積は40万ムー（約2万7千ヘクタール）に達し、六堡茶は地域経済の柱の一つに成長した。石さんは、農村産業の高度化や地域振興の現場を知る代表として、全人代の議論に臨む。（記者/朱麗莉、黄耀滕、黄慶剛）

インドネシア・ジャカルタで開かれたイベントに出展された六堡茶と関連商品。（２月５日撮影、ジャカルタ＝新華社配信／韋麗芳）

濡菲六堡茶を味わう中国内外の観光客。（２０２５年１２月２５日撮影、梧州＝新華社配信／石濡菲）

インドネシア・ジャカルタで行われたイベントで、来場者に六堡茶を紹介する濡菲六堡茶の製品責任者、韋麗芳（い・れいほう）さん（右端）。（２月５日撮影、ジャカルタ＝新華社配信）

黒石山茶廠が生産した濡菲六堡茶。（２０２５年５月３１日撮影、梧州＝新華社配信／石濡菲）

スイス・ジュネーブで六堡茶の茶芸を披露する石濡菲さん。（２０２５年１１月撮影、梧州＝新華社配信）