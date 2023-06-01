ナーフ フォートナイト レジェンダリー TAC

Amazonにて開催されている「Amazon新生活先行セール」の対象商品にハズブロのトイガン「ナーフ」が追加された。

本セールでは、「ナーフ フォートナイト レジェンダリー TAC」や「ナーフ エリート2.0 ダブルパンチ」、「ナーフ エリート2.0 コマンダー RD-6」、「ナーフ エリート 2.0 ダーツ 20本入り」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ナーフ フォートナイト レジェンダリー TAC

オンラインゲーム「フォートナイト」で使用されているブラスターを基に、イエローグローラップ装備のデザインが再現されている。ナーフメガフォームダーツ6本を収納できる回転式ナーフメガダーツドラムが搭載されているため、リロードの瞬間まで複数のダーツを一気に発射し続けられる。

ナーフ エリート2.0 ダブルパンチ

発射すると高速で交互に前後する2つのバレルを備えた電動ナーフブラスター。10本ダーツが入るクリップを2個ブラスターにセットして、ダーツを20本発射することができる。2色のナーフ エリートダーツが50本付属する。

ナーフ エリート2.0 コマンダー RD-6

6本のダーツが入る回転ドラムが付いており、6本のダーツを連続して発射できる。ダーツを1本ずつ発射することも、スラムファイア・アクションで6本のダーツを連射することも可能で、ダーツの最長飛距離は27メートルとなっている。ナーフ公式エリートダーツが12本付属する。