Amazonにて開催されている「Amazon新生活先行セール」の対象商品にセガ フェイブの玩具が追加された。

「運動・知育・遊びもいっぱい! GoGo! アンパンマン サイクリング」や「ヘッドセットではいしん？！カメラもIN！マウスできせかえ！すみっコぐらしパソコンMYLIVE」、「PRINT CAMERA プリカ サンリオキャラクターズ」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

運動・知育・遊びもいっぱい! GoGo! アンパンマン サイクリング

テレビにつないで、ハンドル操作やペダルを漕ぐことで12の遊びができる。ペダルを漕いでアンパンマンとパトロールしたり、ばいきんまんと競争したりできるほか、オルゴールの演奏や、アンパンマンたちのパンを作る遊びも楽しめる。さらに、パトロールでなかまを助けると、「なかまたち」で助けたなかまの紹介をみられるようになる。どれだけ早く漕げたかなどは「ベストきろく」や「さいしんのきろく」で確認できる。

また、テレビに接続しないで遊ぶモード「サウンドプレイモード」にすると、サイクリング本体から音が流れる。漕いだり、ハンドルを切ったり、ボタンを押したりすると、アンパンマンたちの楽しい声とメロディが楽しめる。

ヘッドセットではいしん？！カメラもIN！マウスできせかえ！すみっコぐらしパソコンMYLIVE

本商品は、「ライブ配信遊び」が楽しめる機能を搭載した、「すみっコぐらし」のパソコン型トイ。すみっコぐらしのキャラクター「しろくま」の耳がついたヘッドセットを装着してLIVE配信遊びや英語発音の勉強ができる。入学準備～就学までの学習をサポートしており、学研の「毎日のドリル」と「ことばパズル」から問題を収録している（小学1・2年国語・算数）。

※インターネットには繋がりません。

PRINT CAMERA プリカ サンリオキャラクターズ

サンリオキャラクターズの可愛いキャラクターフレームで撮影できるカメラ。その場ですぐに印刷できる。フレームが35種類、フレーム＆イラストが10種類、ぬりえが6種類、ミラーフィルターが4種類用意されており、ロール紙が3本付属。合計約180枚（1本あたり約60枚）印刷できる。

