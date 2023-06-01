ナノブロック ノイシュバンシュタイン城 デラックスエディション クリアver. NB-009A

Amazonにて開催されている「Amazon新生活先行セール」の対象商品にカワダのナノブロックが追加された。

セールの対象製品には、「ナノブロック ノイシュバンシュタイン城 デラックスエディション クリアver. NB-009A」や「ナノブロック 東京駅丸の内駅舎 デラックスエディション NB-054」、「ナノブロック 日本海軍 戦艦大和 NB-004」、「ナノブロック ミニナノ ちいかわ（BOX）」などがラインナップしている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

本商品は、西洋を代表するドイツの城「ノイシュバンシュタイン城」を組み立てる「ナノブロック ノイシュバンシュタイン城デラックス」のクリアカラー仕様。約5,800個のパーツを使用し、ナノブロックで再現できる極限までの表現がなされている。付属のLEDにより、通常版よりも幻想的なライトアップが楽しめる。

ピース数：約5,800（LEDプレート3個入り、単4乾電池9本使用、電池別売）

ナノブロック 日本海軍 戦艦大和 NB-004

本製品は、「日本海軍 戦艦大和」を組み立てることができるナノブロック。横に組んだブロックを挟み込む形で表現された主砲部分や、甲板や艦首、副砲等、細部にまでこだわって再現されている。また、船尾の旗もシールを部品に巻き付けることで再現できる。

ナノブロック ミニナノ ちいかわ（BOX）

「ミニナノ」は、ブラインドパッケージで展開する“ちっちゃくてカワイイ”ナノブロックのミニコレクタブルライン。「ナノブロック ミニナノ ちいかわ（BOX）」には、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコの計6種がラインナップする。BOX購入で全6種コンプリート。

(C)nagano / chiikawa committee