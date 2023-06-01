【Amazon 新生活セール】 先行セール：3月3日0時～ 開催 開催期間：3月6日0時～3月9日23時59分

レゴ テクニック「Ferrari FXX K」（42212）

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール」先行セールの対象商品にレゴ セットが追加された。

セールでは、アーキテクチャーシリーズから「ノイシュヴァンシュタイン城（21063）」、レゴ スピードチャンピオンズシリーズから「Bugatti Centodieci Hyper Sports Car（77240）」、ディズニーコレクションシリーズから「ディズニー・ピクサー ルクソーJr.（21357）」などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「ノイシュヴァンシュタイン城（21063）」

ピース数：3,455

レゴ アーキテクチャーセットは、建築学生や大人向けの建築モデルの組み立てキット。本商品では、ドイツの「ノイシュヴァンシュタイン城」を細部まで再現している。

「Bugatti Centodieci Hyper Sports Car（77240）」

ピース数：291

レゴ スピードチャンピオンズは、レーシングカーの実車をリアルに再現するシリーズ。本商品では、ブガッティのハイパーカー「チェントディエチ」のレプリカモデルを組み立てられる。特別仕様のリムやリアウィングなどがリアルに再現されており、ブガッティのコスチュームを着たミニフィギュアが付属する。

「ディズニー・ピクサー ルクソーJr.（21357）」

ピース数：613

本商品は、CGアニメーション映画「ルクソーJr.」の愛らしいキャラクターの組み立てセット。ルクソーJr.がピクサー・ボールをパンクさせる場面が再現されている。跳ねたり回転したりするルクソーJr.の動きを再現できる。