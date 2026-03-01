ブルーエア 空気清浄機 Classic Pro CP7i & 【純正品】交換用フィルター パーティクルプラス カーボン

Amazonにて開催されている「Amazon新生活先行セール」の対象商品にブルーエアの空気清浄機が追加された。

セール対象製品には、「Classic Pro CP7i & 【純正品】交換用フィルター パーティクルプラス カーボン」や「2-in-1 Pro DH5i」、「Blue Signature SP4i」、「Mini Restful Sunrise Clock SC9i」、「Blue Mini Max」など、使用する部屋の大きさや用途に合わせて選べる多数の空気清浄機がラインナップしている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ブルーエア 空気清浄機 Classic Pro CP7i & 【純正品】交換用フィルター パーティクルプラス カーボン

Classic Pro CP7i本体（メインフィルター1個付属）と交換用メインフィルター1個のセット商品。

スチール製の筐体と高品質のファンを装備したClassic Proシリーズは、摩耗やキズに強く、長期所有に適したカーボンスチール（炭素鋼）を採用しており、高い耐久性と高級感のある外観を実現。Classic Pro CP7iは、405nmの可視光線をフィルターに照射して除菌する。また、2つのファンが空間に浮遊する有害物質をパワフルに吸引する。

2-in-1 Pro DH5i

「DH3i」と比較し、コンパクトかつ効率的に空気清浄・加湿が行なえるモデルへと進化。360度全方向に水蒸気を放出し、しっかり加湿する。室温や時間帯に応じて加湿量を自動調整する「DermaSenseスキンモード」を搭載。給水は上から注ぐだけで簡単に行なえる。

Mini Restful Sunrise Clock SC9i

日の出を再現したような光と、自然の音でやさしく目覚めを演出する機能を搭載。清らかな空気に包まれながら眠り、自然に目覚めるまでをサポートする。

0.1μm以上の微粒子を99.97%除去できるブルーエア独自の「HEPASilent（ヘパサイレント）テクノロジー」を搭載しており、パワフルなファンが空気中に漂う花粉、ハウスダスト、ウイルスなどを大量に吸引し、イオナイザーでマイナスに帯電させ、分極された多層構造のフィルターが、微細な有害物質まで静電気の力で強力に吸着し除去する。