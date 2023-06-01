加湿 空気清浄機 KI-TX100-H

Amazonにて開催されている「Amazon新生活先行セール」の対象商品に、シャープの空気清浄機が追加された。

セール対象製品には、加湿空気清浄機のプレミアムモデル「KI-TX100-H」やコンパクトモデル「FP-S120-T」、除湿・加湿もできる空気清浄機「KI-SD50-W」、コンパクトで低騒音の「FU-T40-W」など、用途や使用する部屋の大きさに合わせて選べる多数の空気清浄機がラインナップしている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

加湿 空気清浄機 KI-TX100-H

シャープ最高峰の空気清浄技術「プラズマクラスターNEXT」搭載。粒子数を可視化しながら、クリーンルーム規格Class8レベルの空気環境を実現する。キレイの基準を高め、運転を細かく制御する「AI AUTO」、花粉から微小粒子まで引き寄せる「コアンダフロー」、室内に漂う粒子数を可視化する「AIモニター」を搭載。業界トップクラスの加湿量1,100ml/hを実現している。加湿フィルターは自動洗浄。

除湿加湿空気清浄機 KI-SD50-W

衣類乾燥もできる除湿加湿空気清浄機。除湿の際は、スイングルーバーが前方に風を集中させ、衣類をすばやく乾燥する。また、部屋干し時に気になる生乾き臭をプラズマクラスターがスポット消臭。さらに付着カビ菌の増殖も抑制し、タオルや衣類を清潔に乾燥する。

加湿においては、トレーに簡単装着できる「Agイオンカートリッジ」で、トレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。1年に1回の交換でキレイな状態を保てる。

空気清浄機 FU-T40-W

シャープ独自の空気浄化技術「プラズマクラスター7000」を搭載。普段使いの「自動」運転時は常に8畳相当の部屋を清浄できる風量を発揮する。風量最小時はささやき声（30dB）より静かに運転する。フルパワーでも低騒音（44dB）を実現。

フィルターを本体左右の側面に設けた「Wフィルター構造」を採用。コンパクトサイズながら吸い込み面積を確保したことで、少ないファンの回転数でも効率よく空気を送り出せる。