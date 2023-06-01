【Amazon 新生活セール】 先行セール：3月3日0時～ 開催 開催期間：3月6日0時～3月9日23時59分

ガラスケース 3段両扉タイプ（鍵付き）（ブラック）/サイズ：80.7×36.5×125.7cm（幅×奥行き×高さ）

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール」先行セールの対象商品に生活グッズラボのガラスコレクションケースが追加された。

セールでは、プラモデルやフィギュア、模型などを飾って収納できる鍵付きのガラスケースがラインナップ。背面にミラーが付いたタイプや両扉タイプなど、高さやカラーの異なる様々なモデルが期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

ガラスケース 背面ミラー付き 4段両扉タイプ（鍵付き）（ブラック）

サイズ：80.7×36.5×164cm（幅×奥行き×高さ）

ガラスケース 背面ミラー付き 3段両扉タイプ（鍵付き）（ホワイト）

サイズ：80.7×36.5×125.7cm（幅×奥行き×高さ）

ガラスケース 4段両扉タイプ（鍵付き）（ホワイト）

サイズ：80.7×36.5×164cm（幅×奥行き×高さ）