SwitchBot ロボット掃除機 S20

Amazonにて開催されている「Amazon新生活先行セール」の対象商品にSwitchBotのロボット掃除機が追加された。

本セールの対象製品には、多機能家庭用ロボット「K20+Pro」や吸引力10,000Paのロボット掃除機「S20」、世界最小級のロボット掃除機「K11+」、最大70日分のゴミを自動収集する大容量ダストバッグ（4L）を搭載したロボット掃除機「S1 Plus」などのほか、ロボット掃除機とスティッククリーナーがセットになった「K10+ProCombo」もお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

SwitchBot ロボット掃除機 S20

ローラーモップが回転しながら、水拭きとモップ洗浄を同時進行で行なうため、掃除すればするほど汚れを広げてしまうことは無く、掃除の始めから終わりまでずっと洗い立ての清潔なモップで水拭きを行なう。「モップを濡らす/水拭き&モップの洗浄/モップの水切り/水捨て」の4ステップを、1分間に300回のスピードで繰り返し、手で雑巾がけを行うよりも効率的でキレイに仕上がる。

吸引&水拭き、モップの洗浄・乾燥やゴミ収集、汚水の回収まで、すべて全自動で行なう万能ステーションを搭載。2.7Lの水タンクと2.5Lの汚水タンクを備えており、1週間に一度水を補給して汚水を捨てる。さらに、99.99%の気密性を誇る4Lの抗菌紙パックで、ゴミの臭いやアレルゲンが外に漏れることもない。ゴミ捨ては年に4回。

SwitchBot ロボット掃除機 K11+

前代モデルのK10+よりもステーションの体積を38.9％縮小しながら、4Lのゴミを収納可能。直径24.8cmの世界最小級ボディで、ベッドやソファの下、ダイニングテーブルの脚周りまで、スイスイ走って徹底的に掃除できる。重さわずか2.3kgで、持ち運びも楽に行なえる。

SwitchBot ロボット掃除機 K10+ProCombo

ロボットとスティックを1つのステーションに集約した3in1設計。

ロボット掃除機は、直径24.8cmのコンパクトボディで狭い空間もスイスイ潜り込んで掃除。3,000Paのパワフルな吸引力でカーペットの奥に潜む毛やゴミもしっかり吸引し、仕上げはお掃除シートで拭き上げる。

コードレス掃除機の最長稼働時間は41分。4つのノズルとブラシ（床用・2Way隙間用・すき間用・ダニ取り）付きで、床やカーペットはもちろん、ソファのすき間やカーテンの表面なども自在に掃除できる。

ロボットも、スティックも、集じんは全自動。FusionBaseでロボットとスティック両方の集じんと充電を1台のステーションで行なう。3Lの抗菌紙パックで、面倒なゴミ捨ては70日に1回でOK。