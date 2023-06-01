ラクティブエア EC-XR1-H

Amazonにて開催されている「Amazon新生活先行セール」の対象商品にシャープの掃除機が追加された。

本セールでは、コードレススティック掃除機「ラクティブエア EC-XR1-H」、1.5kgの軽量コードレススティック掃除機「ラクティブエア EC-HR8A1-B」、キャニスター掃除機「EC-MS330-N」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ラクティブエア EC-XR1-H

独自の低騒音化技術により、やさしい運転音と確かな吸引力を実現。さらにステーションに戻した時の自動ごみ収集の運転音も抑えるので、時間をきにせず掃除できる。掃除後のごみの収集もスティックをステーションに戻すだけで、ごみをステーション内の紙パックに自動で収集する。ダストカップに紙パックを装着する「パックinカップ」構造を採用し、紙パックにさわらずボタンを押すだけでごみ捨てが可能。また、新しい紙パックの装着もラクに行なえ、本体から外したダストカップはまるごと水洗いできる。

また、床を掃除する際にヘッドのLEDライトがごみを照らして、ごみの取り逃しを防ぐ。

ラクティブエア EC-HR8A1-B

高効率モーターとブラシのかき取る力で吸引力がアップ。軽量1.5kgかつバランスよく軸がブレにくいため、快適に掃除できる。バッテリー1個で最長90分運転可能。さらに、わずか100分の急速充電もできる。

EC-MS330-N

本体2.4kgの軽量設計に加え、スリムな本体と大きめの車輪で狭い場所もスイスイ移動する。また、「遠心分離サイクロン」がごみと空気を高速旋回気流で強力に遠心分離。分離されたごみをカップの底に残し、フィルターへのごみの付着を抑える。