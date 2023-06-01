かるパックスティック PKV-BK50L

Amazonにて開催されている「Amazon新生活先行セール」の対象商品に日立の掃除機が追加された。

本セールでは、紙パック式スティッククリーナー「かるパックスティック PKV-BK50L」、サイクロン式スティッククリーナー「パワーブーストサイクロン PV-BH500A1」、紙パック式クリーナー「かるパック CV-KP900M」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

かるパックスティック PKV-BK50L

吸引力が続く紙パック式のコードレススティッククリーナー。小型・軽量でもきわだつパワーでごみをしっかり吸い取る。また、「ごみくっきりライト」が見えにくいごみも浮かび上がらせる。取り回しやすく押しても引いてもごみを吸い込む「シンクロフラップ」や、髪の毛などがからまりにくい「からまんブラシ」を採用。

パワーブーストサイクロン PV-BH500A1

掃除しにくい場所までサッとキレイにできる軽量1.9kgのサイクロン式コードレススティッククリーナー。メインで使える強い吸引力が特長で、押すときも引くときも吸う「パワフルスマートヘッド」（白色LEDライト搭載）を採用している。ブラシが回転する力でグングン前に進む「自走式」。

いろいろな場所で使えるツールとして、「2WAYすき間ブラシ」、「ほうきブラシ」、「ハンディブラシ」が付属する。

かるパック CV-KP900M

330Wの強力パワーでもやさしい運転音59dBを実現。軽量2.3kg（本体質量）で移動も取り回しもラクに行なえる。緑色LEDライトで見えにくいごみも浮かび上がらせる「ごみくっきりライト」を搭載。押すときも引くときも吸うからごみの取り残しを減らす「パワフル スマートヘッド」と髪の毛などがからまりにくいループ形状の「からまんブラシ」を採用している。