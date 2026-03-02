◆ＷＢＣ強化試合 オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンの新パフォーマンスが披露された。８回２死一塁で右中間に適時二塁打を放った若月健矢（オリックス）は、二塁塁上で、右手で円筒形のものを持つような形を作り、左手は“底”を支えるようにしてクルクルと回すようなしぐさを２回した後、飲むようなしぐさをみせた。

前回大会で国民的流行となった「ペッパーミルポーズ」に続く？お茶パフォーマンスは、大谷翔平（ドジャース）から前日の練習中に無茶ぶりされた北山亘基投手（日本ハム）が「寝れないくらい考えて、無茶だろと思ったんですけど」ひねり出したものだった。ところが大谷は３打数無安打で披露する機会はなかった。

ポーズは日本の伝統文化、北山の出身地・京都、そして大谷が飲料メーカー伊藤園の「お〜いお茶」のＣＭに出演することも考慮して考案。込められた思いは好評だったが、「僕が影響力が弱いということで…」と浸透度はイマイチ。「大谷さんか鈴木さんがベース上でやってくれたら一気に広まると思うので、それを信じて待つだけです。次、大谷さんが打ってベース上でやってくれることを願いながら応援したいなと思います。話し始めの本人がやるのを楽しみに。せっかく考えたので、そこまではやってもらわないと」と先輩の一打と影響力に期待した。

北山と大谷が一緒にプレーするのは今回が初めて。２７日の壮行試合・中日戦の試合中にベンチで隣に座り「ファイターズの北山です」とあいさつすると「今言う！？」と突っ込まれて以降、大谷の“お気に入り”になったのか、この日の試合前の円陣でも投手では珍しく声出しに指名された。「円陣なんて投手が入ることないので、ちょっと大役すぎて身に余るというか、申し訳ない気持ちもあったのですけど、言われたのでやるしかないなと。（いじられるのは）うれしいですよ。一番中心の選手の方なので」と喜んでいるが、さらなる新パフォーマンスは考えていないようだ。

大谷からは「今晩も考えてこい」と鬼指令を受けたが「さすがに断りました」。ただ、鈴木誠也（カブス）も「また変えるでしょう？ちょっと不評なんで（笑）。もうちょっと盛り上がるようにやっていけたら」と“出直し”を示唆していた。