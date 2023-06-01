DJI Power 1000

Amazonにて開催されている「Amazon新生活セール」先行セールの対象商品にDJIのポータブル電源が追加された。

本セールでは、バッテリー容量1024Whの「DJI Power 1000」と「DJI Power 1000 V2」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

DJI Power 1000

家庭用コンセントに接続するだけで、70分で完全充電可能。電気自動車にも採用されるLFPバッテリーを搭載し、サイクル寿命は4,000回、約10年間使用できる。バッテリー容量は1024Wh。バッテリーが切れるまで2000Wの出力を安定供給する（最大出力は2600W）。

2つのUSB-C出力ポート(最大140W)を備え、スマートフォンや16インチのMacBook Pro、折り畳み式自転車のバッテリーなど幅広い機器を充電可能。

DJI Power 1000 V2

わずか37分で80%まで充電可能。1024WhのLFPバッテリー、インテリジェントBMS、サブナノコーティング、難燃性ハウジングを備えており、過酷な環境でも安全性を確保する。最大2600Wの安定した高出力を実現。

また、デュアル140W USB-Cポート（合計280W）を備えており、一般的なデュアル100W USB-Cセットアップと比べて40%多くの電力を供給。コンテンツ制作中も集中を切らさず作業を継続できる。