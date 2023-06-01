REGZA ゲーミングモニター「RM-G245R」23.8インチ FHD 240Hz 1ms（GTG） HDR10 Fast IPSパネル

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール」先行セール対象商品にレグザのゲーミングモニターが追加された。開催期間は3月9日23時59分まで。

対象商品には、27インチ最大320Hz対応デュアルモード搭載モデル「RM-G278R」や、23.8インチ最大240Hz対応Fast IPSパネル搭載モデル「G245R」など、ゲーミングモニター各種がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

REGZA ゲーミングモニター「RM-G278R」 27インチ Mini LED 量子ドット 4K 160Hz/FHD 320Hz デュアルモード

高精細な映像を楽しむ4K 160Hzモードと、滑らかな映像を体感できるフルHD 320Hzモードに切り替えられるゲーミングモニター。Mini LEDや高視野角ワイドアングルシート、低反射コートなどを採用し、どこから見ても引き締まった黒が再現でき、高輝度、高コントラストを実現する。

レグザが培ってきた高画質化のノウハウを取り入れたゲーム用・一般コンテンツ用の映像モードを8種搭載。さらに、ユーザーが調整した映像設定を最大3件までプリセット登録できる。

REGZA ゲーミングモニター「RM-G276N」 27インチ WQHD 240Hz Fast IPSパネル

本商品は、最大リフレッシュレートは240Hz対応、WQHDのゲーミングモニター。広視野角なFast IPSパネルを採用しており、TNパネルと比較して角度による色やコントラストの変化が少なく、より鮮やかで表現豊かな映像を実現する。ゲームジャンルごとに用意された4つのモードと、さらに「映画」や「スポーツ」、「標準」の+3モードから選択するだけでかんたんに調整することができる。

さらに、色再現性に優れた色域規格sRGBのカバー率99%を実現。高コントラストと広色域の鮮やかな表示でゲームの世界を楽しむことができる。また、HDR10に対応しており、白飛びや黒つぶれの少ないダイナミックな映像を実現する。「モンスターハンターワイルズ」推奨画質モデル。