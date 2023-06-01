【Amazon新生活セール】ホールエフェクト搭載ワイヤレスゲーミングコントローラー「Victrix by TURTLE BEACH Pro BFG Reloaded」がお買い得【2026.3】
【Amazon新生活セール】 開催期間：3月6日0時～3月9日23時59分 先行セール：3月3日0時～
Amazonにて開催されている「Amazon新生活セール」先行セールの対象商品にワイヤレスゲーミングコントローラー「Victrix by TURTLE BEACH Pro BFG Reloaded」が追加された。
本製品は、プレイステーション/PCゲーマー向けに設計されたワイヤレスモジュラーコントローラー。ホールエフェクト技術搭載の3つのカスタマイズ可能なモジュール、11種の交換コンポーネント、Kailhマイクロスイッチ採用6ボタンFightpadモジュール、5段階調整可能なクラッチトリガー（ヘアトリガーモード対応）、マッピング可能な背面ボタンなど、プロが求めるパフォーマンスと自由度を実現する。さらに、PS5のSony 3D Audioにも対応しており、音による空間認識の精度を高め、プレイをサポートする。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。