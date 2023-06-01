Amazonにて開催されている「Amazon新生活セール」先行セールの対象商品にワイヤレスゲーミングコントローラー「Victrix by TURTLE BEACH Pro BFG Reloaded」が追加された。

本製品は、プレイステーション/PCゲーマー向けに設計されたワイヤレスモジュラーコントローラー。ホールエフェクト技術搭載の3つのカスタマイズ可能なモジュール、11種の交換コンポーネント、Kailhマイクロスイッチ採用6ボタンFightpadモジュール、5段階調整可能なクラッチトリガー（ヘアトリガーモード対応）、マッピング可能な背面ボタンなど、プロが求めるパフォーマンスと自由度を実現する。さらに、PS5のSony 3D Audioにも対応しており、音による空間認識の精度を高め、プレイをサポートする。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。