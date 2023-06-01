Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール」先行セール対象商品にSamsungの「Galaxy S25」など、SIMフリースマホが追加された。開催期間は3月9日23時59分まで。

対象商品には、AIエージェントとマルチモーダル機能を搭載したAIフォン「Galaxy S25」、「Galaxy S25 Ultra」、薄さと軽さ、大画面を兼ね備えた折り畳み式スマートフォン「Galaxy Z Fold7」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Samsung Galaxy S25 256GB｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ

AIエージェントとマルチモーダル機能を搭載したAIフォン。進化した10bit HDRで、より美しい映像撮影が実現。また、次世代APがより繊細なノイズ除去を行ない、夜間でも撮影が楽しめる。

ネイビー

アイシーブルー

Samsung Galaxy Z Fold7 256GB|Galaxy AI対応|SIMフリースマホ

薄さと軽さを兼ね備えた折り畳み式スマートフォン。カバー画面は21：9の比率に進化し、さらに薄型化している。握り心地や入力のしやすさもこれまで以上に向上し、快適に作業が行なえる。さらに、メインディスプレイが約8.0インチまで大型化し、「Galaxy」スマートフォンとしてはかつてないサイズの画面になっている。

ブルー シャドウ

ジェットブラック