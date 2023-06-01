【Amazon新生活セール】Galaxy AI対応タブレット「S10 Lite 128GB」と「S10 FE 128GB」がお買い得【2026.3】
【Amazon新生活セール】 開催期間：3月6日0時～3月9日23時59分 先行セール：3月3日0時～
Galaxy Tab S10 Lite 128GB
Amazonにて開催されている「Amazon新生活セール」先行セールの対象商品にSamsungのGalaxy Tabが追加された。
本セールでは、Galaxy AI対応「Galaxy Tab S10 Lite 128GB」と「Galaxy Tab S10 FE 128GB」がお買い得になっている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
90Hzのリフレッシュレートを備えた10.9インチの大型ディスプレイを搭載。わずか6.6mmの薄型軽量でSペンが付属する。
Galaxy Tab S10 FE 128GB
IP68規格の防水・防塵耐性を備えた10.9インチタブレット。細部まで鮮明でクリアな高解像度ディスプレイと、滑らかな90Hzの映像が特長。ブルーライトの軽減で目の負担が少ないため、長時間でも快適に画面のコンテンツを楽しめる。Sペンが付属。