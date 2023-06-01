Galaxy Tab S10 Lite 128GB

Amazonにて開催されている「Amazon新生活セール」先行セールの対象商品にSamsungのGalaxy Tabが追加された。

本セールでは、Galaxy AI対応「Galaxy Tab S10 Lite 128GB」と「Galaxy Tab S10 FE 128GB」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Galaxy Tab S10 Lite 128GB

90Hzのリフレッシュレートを備えた10.9インチの大型ディスプレイを搭載。わずか6.6mmの薄型軽量でSペンが付属する。

Galaxy Tab S10 FE 128GB

IP68規格の防水・防塵耐性を備えた10.9インチタブレット。細部まで鮮明でクリアな高解像度ディスプレイと、滑らかな90Hzの映像が特長。ブルーライトの軽減で目の負担が少ないため、長時間でも快適に画面のコンテンツを楽しめる。Sペンが付属。