ROG Delta II

Amazonにて開催されている「Amazon新生活セール」先行セールの対象製品にASUSのゲーミングデバイスが追加された。

セール対象製品には、カスタムゲーミングキーボード「ROG Azoth」、ワイヤレスゲーミングイヤホン「ROG Cetra True Wireless SpeedNova」、ワイヤレスゲーミングヘッドセット「ROG Delta II」、ゲーミングマウス「ROG Harpe II Ace」などがラインナップしている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ROG Delta II

Bluetooth、低遅延ROG SpeedNova 2.4GHzワイヤレス、有線3.5mm接続により、PC、Mac、プレイステーション 5、プレイステーション 4、Nintendo Switch、Xbox One、Xboxシリーズ X|S、モバイル端末との幅広い互換性を確保。50mmチタンコーティングダイヤフラムドライバー採用で、歪みを抑えた臨場感あるサウンドを実現する。

DualFlow Audioにより、2つの音源から別々の音声を聴くことができるため、ゲーム中にバックグラウンドでビデオやポッドキャスト、音楽を再生できる。さらに、イヤーカップのボタンを押すだけで、ゲームを中断することなく、そのまま電話に応答可能だ。

※Xboxゲーム機への接続は3.5mm有線モードのみ

ROG Harpe II Ace

持ち上げやすさを考慮した内側傾斜の側面と、前方グリップに適した丸みのある前面形状により、指を自然に置けて安定したクリック操作が可能。左右のボタンは手にフィットするよう設計され、スクロールホイールとサイドボタンも直感的に操作できる位置に配置されている。

また、従来モデルより最大11%軽量化された次世代バイオ素材のシェルを採用し、わずか48gの軽さを実現。汗や皮脂に強いマットコーティングで滑りにくく、内部構造も強化されて側面のたわみを防ぐ。

さらに、ROG SpeedNova 8Kは、追加のデバイスなしで8000Hzワイヤレスポーリングレートを実現し、高速かつ高精度な操作を可能にする。