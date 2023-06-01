Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール」先行セールの対象商品にSteelSeriesのゲーミングマウスやキーボード、ヘッドセットなどが追加された。

セールでは、デュアルセンサーによって、リフトオフディスタンスを最短で0.5mmに設定することを可能にした有線ゲーミングマウス「Rival 600」や、有機ELスマートディスプレイを搭載し、メカニカルゲーミングスイッチを採用したテンキーレスのゲーミングキーボード「Apex 7 TKL」、ハイレゾ基準である最大40,000Hzの周波数帯域まで再生可能なゲーミングヘッドセット「Arctis Pro」が登場。他にも、ゲーミングマウスパッドやアンプ、ゲーミングコントローラーなどもラインナップされており、期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

有線ゲーミングマウス「Rival 600」

有線ゲーミングキーボード「Apex 7 TKL」赤軸 日本語配列

有線ゲーミングヘッドセット「Arctis Pro」