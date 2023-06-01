【Amazon新生活セール】SteelSeriesのゲーミングマウスやヘッドセットなどがお買い得【2026.3】
【Amazon 新生活セール】 先行セール：3月3日0時～ 開催期間：3月6日0時～3月9日23時59分
Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール」先行セールの対象商品にSteelSeriesのゲーミングマウスやキーボード、ヘッドセットなどが追加された。
セールでは、デュアルセンサーによって、リフトオフディスタンスを最短で0.5mmに設定することを可能にした有線ゲーミングマウス「Rival 600」や、有機ELスマートディスプレイを搭載し、メカニカルゲーミングスイッチを採用したテンキーレスのゲーミングキーボード「Apex 7 TKL」、ハイレゾ基準である最大40,000Hzの周波数帯域まで再生可能なゲーミングヘッドセット「Arctis Pro」が登場。他にも、ゲーミングマウスパッドやアンプ、ゲーミングコントローラーなどもラインナップされており、期間中、割引価格で提供される。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。