【Amazon.co.jp 限定】ASUS ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA608UP」（FA608UP-R7R5070A）

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール」先行セールの対象商品にASUSのゲーミングノートPCが追加された。

セールでは、14.0型OLED（有機EL）ディスプレイを搭載し、RTX 5060 Laptop GPUとAMD Ryzen 9 270を採用した「ROG Zephyrus G14 GA403UM」や、16.0型ワイドTFTカラー液晶ディスプレイを搭載し、RTX 5050 Laptop GPUとインテル Core 5 プロセッサー 210Hを採用した「ASUS Gaming V16 V3607VH」などがラインナップ。期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【Amazon.co.jp限定】「ROG Zephyrus G14 GA403UM」（GA403UM-R9R5060G）

【「ROG Zephyrus G14 GA403UM」（GA403UM-R9R5060G）主なスペック】

CPU：AMD Ryzen 9 270 8コア/16スレッド プロセッサー

GPU：NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU（最大90W）

メモリ：2GB LPDDR5X-7500

ストレージ：1TB SSD（PCI Express 4.0×4接続 NVMe/M.2）

ディスプレイ：14.0型 OLED（有機EL）、グレア、2,880×1,800ドット（120Hz）

サイズ：311×220×15.9～16.3mm（幅×奥行き×高さ）

重量：約1.50kg

OS：Windows 11 Home 64ビット

【Amazon.co.jp限定】「ASUS Gaming V16 V3607VH」（V3607VH-C5165R5050W）

【「ASUS Gaming V16 V3607VH」（V3607VH-C5165R5050W）主なスペック】

CPU：インテル Core 5 プロセッサー 210H

GPU：NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU（最大70W）

メモリ：16GB DDR5-5200

ストレージ：512GB SSD（PCI Express 4.0×4接続 NVMe/M.2）

液晶ディスプレイ：16.0型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1,920×1,200ドット（144Hz）

サイズ：357×250.7×18～22mm（幅×奥行き×高さ）

重量：約1.95kg

OS：Windows 11 Home 64ビット