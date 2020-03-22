3月24日に東京・後楽園ホールで開催されるボクシング興行「Lemino BOXING フェニックスバトル152」の日本フライ級タイトルマッチが、東洋太平洋同級王座決定戦との2冠戦となると2日、主催する大橋ジムが発表した。

日本フライ級王者で東洋太平洋同級1位の野上翔（RK蒲田、7戦7勝4KO）が日本同級1位で東洋太平洋同級6位の浅海勝太（MR、27戦14勝7KO13敗）を迎え撃つ一戦。日本王座初防衛を目指す野上にとって、8戦目で2冠戦に臨むこととなった。

当日の対戦カードは以下のとおり。

▽メインイベント:日本ミニマム級タイトルマッチ10回戦―同級王者・森且貴（大橋、18戦14勝3KO4敗）VS同級1位・岡田 真虎（JBスポーツ、17戦10勝4KO6敗1分け）

▽セミファイナル:54・0キロ契約8回戦―坂井優太（大橋、6戦6勝6KO）VSウェスリー・カガ（フィリピン、9戦7勝3KO2敗）

▽ライトフライ級6回戦―片岡雷斗（大橋、デビュー戦）VS大橋波月（湘南龍拳、16戦10勝7KO5敗1分け）

▽日本スーパーフェザー級タイトルマッチ10回戦―同級王者・奈良井翼（RK蒲田、19戦17勝12KO2敗）VS同級1位・砂川隆祐（沖縄ワールドリング、6戦5勝4KO1分け）

▽日本＆WBOアジア・パシフィック（AP）ウエルター級タイトルマッチ10回戦―WBO−AP＆日本同級王者セムジュ・デビッド（中日、10戦9勝5KO1敗）VSWBO−AP同級15位、日本同級1位・浦嶋将之（角海老宝石、7戦6勝2KO1分け）

▽日本フライ級タイトルマッチ＆東洋太平洋同級王座決定戦10回戦―同級王者・野上翔（RK蒲田、7戦7勝4KO）VS日本同級1位・浅海勝太（MR、27戦14勝7KO13敗）